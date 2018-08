Test Drive Mercedes-Benz V Class 250d – Maşina perfectă de vacanţă

În cazul unui MPV, poate mai mult decât în cazul oricărui alt model de pe piaţă, contează enorm designul interior, amenajarea interioară. Scaune confortabile are mai toată lumea, modularitatea nu mai este un concept străin niciunui constructor... dar acea alchimie care fac ca ingredientele de la interior să-ţi ofere o stare specială de bine... nu există în portofoliul multora.

Diferenţa este făcută de căldura, organicul, fluiditatea formelor de la interior. Zona destinată pasagerilor este asemenea unui salon dintr-un conac unde te poţi relaxa fie citind o carte, fie ascultând o arie, fie doar admirând peisajul în confort.

Detalii care fac din V Class un model aparte?

Şoferul poate activa un sistem care îi amplifică vocea pentru a fi auzit clar şi de pasagerii din spate, fără a fi nevoit să crească decibelii. Modelul testat avea bifat pe lista de opţionale şi sistemul audio Burmester. Vorbim despre un sistem de top, dar care spre deosebire de calitatea audiţiei oferită în alte modele Mercedes-Benz, aici vine cu plusul oferit de spaţiu. Iar cei care au calibrat sistemul au ţinut cont de acest detaliu. Vei fi cucerit de sunet, atât.. să ai grijă să rulezi fişiere de calitate. Iar acest lucru este uşor, fie că vorbim de posibilitatea de a asculta posturi de radio online sau conecta un smartphone la sistemul infotainment.

Poţi folosi pachetul de date din abonamentul telefonului pentru sistemul Comand, poţi opta pentru un pachet de date dedicat maşinii, iar de aici lucrurile devin interesante. V Class îţi oferă posibilitatea crearii unui hotspot wi-fi la interior pentru pasageri. Opţional, maşina poate fi echipată şi cu tuner TV. Un alt plus oferit de model este izolarea termică. Chiar dacă laşi maşina parcată în soare o zi întreagă, când urci în maşină descoperi o temperatură acceptabilă pentru a porni la drum. Aerul nu este fierbinte, este cald, evident, undeva în jurul a 32 grade... dar sistemul de climatizare reuşeşte imediat să creeze o temperatură ambiantă agreabilă. V Class este un model care pune accentul pe confort, pe calitatea călătoriei.

Iar un factor important aici joacă suspensia. Filtrează bine aproape orice denivelare, la interior abia este perceptibil zgomotul de lucru al acesteia. Reuşeşte destul de bine să controleze senzaţia de ”mers pe valuri” la trecerea peste denivelări cu maşina încărcată. Singurele sincope în filtrare apar la trecerea peste rosturile de îmbinare pe autostradă la nivelul podurilor când maşina este încărcată. Totuşi, vorbim despre un modelul care are o masă la gol de peste 2.100 kg.

Am testat un V250d, un model echipat cu un propulsor diesel de 2.143 cmc care dezvoltă 190 CP la 3.800 rpm şi un cuplu motor de 440 Nm de la 1.400 la 2.400 rpm. Puterea este trimisă la puntea spate via o cutie automată cu 7 trepte. Cu acest propulsor, V Class nu este o maşină lentă, ajunge la 100 km/h în 9,1 secunde şi are o viteză maximă de 206 km/h. Un propulsor care devine vocal doar când este ridicat în ture, în rest abia îşi face simţită prezenţa sonor. Mercedes anunţă un consum mediu de 6 litri. Un stil de condus economic, anticipativ, pe un traseu de 700 km, jumătate din traseu fiind reprezentat de autostradă ne-a pus în faţa unui consum mediu de 7,5 litri, cu maşina încărcată. Un ritm mai alert a crescut valoarea medie la 8,4 litri pe acelaşi traseu.

O valoare bună pentru o maşină care îţi oferă atât de mult spaţiu şi confort. Cu un rezervor de 72 litri, poţi miza pe o autonomie de 1.000 km la drum lung, ceea ce este bine. Portbagajul are un volum de puţin peste 1.030 litri în versiunea lungă, ceea ce oferă spaţiu suficient pentru bagajele a două familii plecate în concediu. În funcţie de modul în care sunt aranjate scaunele în maşină, mai pot fi create spaţii de depozitare destul de generoase. Dacă scaunele din mijloc sunt orientate spre înapoi, între şezuturile scaunelor faţă şi a celor din mijloc apare un spaţiu care poate găzdui două trolere generoase. În configuraţia cu scaunele în oglindă, masa mediană pliabilă poate fi utilizată de cei patru ocupanţi de pe locurile din spate, altfel, ea va deservi doar două locuri. Ea culisează uşor pe şina centrală, poate fi extinsă uşor, şi ascunde câteva locuri de depozitare generoase.

Magia unui V Class stă în faptul că poate oricând să înlocuiască un S Class, cel puţin din perspectiva celor care iau loc pe fotoliile din spate. Modelul testat avea patru locuri individuale în spate, 2+2, fiecare scaun fiind echipat cu încălzire şi ventilaţie.

Dar în acelaşi timp este maşina perfectă de vacanţă, una care poate fi gazdă pentru două sau trei familii şi bagajele lor. Îi lipseşte ceva? După ce interacţionezi cu noul sistem MBUX, prezent deja pe noua generaţie Sprinter şi A Class, modele testate deja de Adevarul Weekend, simţi nevoia de un upgrade şi la bordul lui V Class.

FOTO - Mihai Dăscălecu

Fişă tehnică - Mercedes-Benz V250d Avangarde

Motor – diesel, L4, 2.143 cmc, 190 CP@3.800 rpm, 440 Nm@ între 1.400 şi 2.400 rpm. / Transmisie – cutie automată 7 trepte, tracţiune spate / Performanţe – 206 km/h v. max, 0-100 km/h în 9,1 secunde / Portbagaj – 1.030 litri / Rezervor – 72 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 5.140/ 1.928/ 1.880, ampatament – 3.200 / Consum mediu declarat – 6 litri/ 100 km / Consum în test – 7,9 litri/ 100 km / Preţ de bază – 36.339 euro, Preţ model testat – 48.008 euro / Model testat din parcul Ţiriac Auto