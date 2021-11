Test Drive Iveco Daily 35-NP HI-Matic

Aş putea spune că Iveco a fost un pionier în segmentul vehiculelor comerciale alimentate cu gaze naturale, şi pe undeva... încă mai este. Soluţii de transport alimentate cu gaze naturale sunt oferite de Iveco încă din anii 90. Iar astăzi am ajuns la nivelul în care putem vorbi despre un cap tractor alimentat cu GNL – gaz natural lichefiat, care oferă o autonomie de până la 1.600 km cu un plin. Dar nu despre Iveci S-Way NP suntem aici.

Iveco Daily 35-NP HI-Matic

Nu m-am mai intersectat, până acum, cu un model Iveco Daily, prin urmare, din clipa în care m-am trezit în mână cu cheia de la un Daily 35-NP HI-Matic... am intrat în modul asimilare de informaţii şi impresii în premieră.

Prima bilă albă – modelul testat era echipat cu faruri full LED. Pentru un vehicul comercial, pentru cel de la volanul unui astfel de model, un sistem de iluminare performant contribuie semnificativ la siguranţa acestui model pe drum. Urcat la volan, am descoperit, poate cea mai bună poziţie la volan întâlnită până acum, în universul vehiculelor comerciale uşoare. Am fost plăcut surprins de posibilitatea amplă de reglare a coloanei de direcţie atât în profunzime cât şi pe înălţime. Indiferent de înălţime, în Daily îţi poţi găsi o poziţie perfectă la volan. Un plus şi pentru scaunul pneumatic cu reglaj pentru greutatea şoferului.

Vizibilitate bună în oglinzile laterale, dar ajutorul major este furnizat de camera video panoramică integrată în piesa care include şi al treilea stop. Un ajutor care elimină şi micile incidente la manevrele cu spatele şi care implică acroşarea părţilor superioare spate. Am apreciat şi alarma sonoră care se activează la selectarea marşarierului, pentru a putea fi uşor identificată maşina de pietoni.

Din punct de vedere al vizibilităţii, de la volan, indiferent că am navigat prin Bucureşti, pe alocuri pe străduţe foarte înguste, că am căutat să găsesc un loc de parcare sau am rulat pe autostradă... nimic de reproşat. Şi vorbesc despre un model cu ampatament de 4.100 mm şi o lungime de 7.130 mm. La capitolul manevrabilitate şi posibilitatea de a percepe real dimensiunile maşinii... niciun reproş.

