Test Drive BMW X4 xDrive 25d M Sport X - Distinct

Aşadar X4 face parte din firescul lui 2018, şi chiar dacă aş încerca să nu fiu de acord cu această afirmaţie, deja vorbim de a două generaţie, iar cât de curând vom vedea şi a treia generaţie X6.

Nu prea obişnuiesc să vorbesc despre design, dar de această data parcă aş zăbovi doar o secundă la partea frontala şi vreo câteva la desenul spatelui. Farurile adaptive LED, o opţiune de 431 euro, dar care merită bifata, schimbă “privirea” maşinii, din anumite unghiuri zici că te-ai întâlnit cu o creaţie Skynet. Uşor “ne-bavareza” este linia spate şi desenul noilor grupuri optice. Sincer, dacă aş fi văzut, prima data spatele maşinii, şi nu ar fi existat siglă pe spate... nu cred că aş fi pariat pe BMW. Şi cam atât despre design...

Interiorul, nu îţi mai induce aceiaşi senzaţie de spaţiu că la X3, mult mai intim, mai puţină lumina în habitaclu. De spaţiu nu cred că se va plânge multă lume, fiind conservată ospitalitatea lui X3. Totuşi, pe bancheta spate doar două persoane se vor bucura de un confort deplin, locul din mijloc fiind uşor penalizat de tunelul median. BMW a fost atent la detalii, la mesajul general transmis celui care urcă la volan. Senzaţia de cockpit este mult ai predominantă în X4, un aer mult mai sportiv.

Chiar dacă afişează o linie spate descendentă, volumul portbagajului este de 525 litri şi poate fi extins până la 1.430 litri. Singurul minus al portbagajului fiind podeaua înaltă a acestuia, în rest am putut adăposti în el, fără nicio problemă o bicicletă pliabilă, fără a epuiza decât 60% din spaţiul de depozitare. Din punct de vedere al materialelor, a calităţii asamblării... la interior nu am de adus niciun reproş, iar personal apreciez acest cocktail de tehnologie îmbrăcată într-o planşă de bord cu o linie clasică, familiară.

La începutul anului am testat un BMW X3 20d xDrive. Acest X4 25d xDrive ascunde sub caroserie cam aceiaşi parte tehnică, prin urmare nu aşteptam mari diferenţe dinamice... şi totuşi.

Sub capotă un propulsor de 2 litri diesel care dezvoltă 231 CP la 4.400 rpm şi 500 Nm la 2.000 rpm. La prima vedere, între modelul testat în iarnă şi cel de acum avem o diferenţă de 41 CP şi 100 Nm. O diferenţă de performanţă semnificativă când vine vorba de n propulsor diesel de 2 litri. Totuşi, impactul asupra performanţelor dinamice nu mă aştepta să fie atât de evident, în condiţiile în care vorbim despre un model cu o masă de peste 1.800 kg. X4 25d ajunge la 100 km/h în 6,8 secunde şi are o viteză maximă de 230 km/h. Dacă în cazul lui X3 20d au fost momente, rare, în care mi-am dorit ceva mai multă putere, în special în cazul unor depăşiri, X4 nu a mai lăsat această impresie. Propulsorul este un fel de adaptare tehnică a nuvelei ”Dr. Jekyll şi Mr. Hyde”. Ai un propulsor cuminte care îţi permite obţinerea unui consum mediu de invidiat ţinând cont de performanţele de pe hârtie, iar la nevoie acesta se transformă într-un şubler care să îţi permită evaluarea şasiului. Despre suspensie nu aş putea spune că este cu mult mai rigidă decât la X3, dar controlează mult mai bine ruliul maşinii pe viraje. Propulsorul şi cutia de viteze automată cu 8 trepte fac, în buna tradiţie a casei bavareze, o pereche senzaţională. Nu am avut ce să reproşăm modului în care lucrează cutia, indiferent de stilul de conducere. Direcţia este precisă, dar am fi dorit ceva mai mult feedback pentru mai multă încredere la volan atunci când vine vorba de un stil sportiv de condus. Un sistem de frânare care reuşeşte bine să mascheze masa relativ mare a maşinii. Chiar şi în cazul unor frânări violente de la viteze ridicate, frânele au livrat consistenţă fără a lăsa impresia că ar obosi timpuriu.

Am descoperit în schimb o altă calibrare a sistemului xDrive, una mai sportivă. Pe virajele atacate în forţă simţi cum sistemul mută puterea pe roata spate din exterior pentru a reduce orice urmă de subvirare, pentru a permite maşinii să pivoteze mai uşor pe viraj.

BMW X4 impresionează prin faptul că nu este doar o altă caroserie pusă peste platforma unui X3. Are propria personalitate, alte setări la nivelul şasiului şi a sistemului xDrive. Se prea poate să piardă câteva puncte la capitolul design, în special la zona din spate, dar frumuseţea este în ochii privitorului. Chiar dacă nu putem spune că este un model de volum, preţul de bază al noului X4 este de 48.850 euro cu TVA inclus pentru versiunea 20i. Modelul testat, X4 25d are un preţ de bază de 55.276 euro, la care mai adăugăm opţionale până la valoarea de 79.782 euro. O idee cam scump acest X4, în condiţiile în care nu putem vorbi de o motorizare de top.

Foto – Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – BMW X4 xDrive25d M Sport X

Motor – turbo, L4, 1.995 cmc, 231 CP @ 4.400 rpm, 500 Nm@2.000 rpm. / Transmisie – cutie automată 8 trepte, tracţiune integrală permanentă / Performanţe – 230 km/h v.max, 0-100 km/h în 6,8 secunde / Portbagaj – 525/ 1.430 litri / Rezervor – 60 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.752/ 1.918/ 1.621, ampatament – 2.864 / Consum mediu declarat – 5,5 litri/ 100 km / Consum în test – 6,8 litri/ 100 km / Preţ de bază – 48.850 euro cu TVA inclus