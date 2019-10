Test drive BMW 320d xDrive

Un model atât de nou, dar în acelaşi timp atât de familiar. Ciudat! Vizual, o maşină care arată bine, chiar dacă parcă are şi o infuzie de aer nipon, cel puţin la partea din spate... dar mai mult ca sigur este o treabă de obişnuinţă. Oricum, opiniile emise vis-a-vis de design sunt pur personale, pot fi trecute cu vederea.

Spre deosebire de F30, care marca o creşte în dimensiuni la exterior, lucru nu prea vizibil şi la interior, noul G20 este surprinzător de spaţios şi la nivelul locurilor spate. Cu un scaun faţă reglat corect, există suficient spaţiu în spate, în special la nivelul picioarelor... şi m-am luat pe mine ca reper, având aproape 1.90 metri înălţime.

Noua Seria 3 reprezintă o revoluţie pentru BMW, un model extrem de curajos, ţinând cont de peisajul actual din industria auto. Puţin cam aventuroasă afirmaţia, dar să o explic.

La capitolul design, noua generaţie deschide balul unei noi evo-revoluţii în designul casei bavareze. Dar mai presus de linia exterioară sau de felul în care arată nişte grupuri optice spate, sunt detalii care îşi fac debutul în premieră. Spre exemplu, în cazul lui 340i... versiunea cu accesorii MPerformance introduce clasica grilă BMW dar fără barele verticale, acestea au dispărut făcând loc unei grafici sofisticate.

Pentru că spuneam că este mai primitor, iată şi date care confirmă acest lucru - este mai lung cu 85 de milimetri faţă de predecesorul său (la 4.709 mm), mai lat cu 16 milimetri (1.827 mm) şi mai înalt cu doar 1 mm (1.442 milimetri). Totodată, ampatamentul mai lung cu 41 de milimetri (2.851 mm) şi ecartamentele extinse (faţă: +43 mm, spate: 21 mm).

Revoluţie regăsim şi la interior, acolo unde planşa de bord adăposteşte un nou tablou de bord, un nou sistem infotainment, un buton de start/stop poziţionat pe tunelul median... am condus deja câteva modele BMW cu butonul amplasat pe tunelul median, nu am reuşit să mă obişnuiesc, mâna încă îmi fuge spre butonul ”ascuns” în spatele volanului. Şi nu este un reproş, poate doar o recunoaştere discretă a faptului că îmbătrânesc şi puterea de adaptare scade. Un plus pentru posibilitatea de încărcare prin inducţie a unui telefon mobil asociată cu activarea funcţiei Apple CarPlay wireless, fără a mai fi nevoie conectarea terminalului prin cablu. Practic, poţi lăsa telefonul în buzunar, acesta conectându-se imediat ce ai urcat la volan şi ai pe display-ul central meniul telefonului.

Revoluţie la nivelul şasiului. Dacă vechea generaţie mă ducea cu gândul, la momentul testului, spre Seria 5. Noua Seria 3 mă duce cu gândul spre E21 sau E30. Când toată lumea anesteziază experienţa din spatele volanului, noua Seria 3 te aruncă într-un uragan senzorial, ceea ce înseamnă că noua generaţie nu este o maşină pentru toată lumea, este o maşină destul de selectivă, chiar şi în configuraţia asta banală 320d xDrive.

Avem o suspensie surprinzător de rigidă, chiar şi în modul confort. Dacă îl vei achiziţiona cu gândul la un Seria 5 sau 7, vei fi dezamăgit. Recunosc, am fost surprins de rigoarea şi încăpăţânarea noii Serii 3 de a livra feedback via trenul de rulare. În cazul unei rulări relaxate, unii s-ar putea să nu prea aprecieze cât de vie este călătoria. Alex, un băiat de la BMW, mai mult nu vreau să-l laud, îmi povestea cum şeful de proiect al noii generaţii Seria 3, plictisit de remarcile terne şi lipsite de imaginaţie ale jurnaliştilor care ţin să menţioneze de câte ori au ocazia că bavarezi au atins apogeul la capitolul direcţii pe M3 E46 CSL, ar fi dat ordin inginerilor să se schimbe această stare de fapt. În peisajul actual, cu direcţii asistate electric, care sunt recunoscute pentru lipsa lor de feedback, odată urcat la volanul noii generaţii te confrunţi cu două stări contradictorii. În primul rând ai impresia că ai condus maşina asta cel puţin jumătate de an, atât de intuitivă, firească este demultiplicare... dar ai şi senzaţia că este stricată... pentru că în volan simţi tot ce se întâmplă cu roţile faţă. Da, nu pot să mă pronunţ cât de mult se apropie direcţia noii generaţii Seria 3 de cea a legendarului model, nu am avut şansa de a urca la volanul unui M3 CSL, dar pot spune că este ceva aparte, în sensul bun, în peisajul actual.

Condu noua Seria 3 banal... cu gândul la întreţinerea pe care ai uitat să o plăteşti, şi nu o vei înţelege. Urcă la volan cu mintea limpede, flămândă să întrezărească nişte viraje legate şi vei descoperi o maşină care se poziţionează în vârful clasei la capitolul ţinută de drum, plăcere la volan.

Sub capotă un 2 litri diesel care dezvoltă 190 CP la 4.000 rpm şi un cuplu motor de 400 Nm, valoare constantă în intervalul 1.750-2.500 rpm. În buna tradiţie BMW, motorul şi cutia fac o echipă senzaţională, cel mai bun mariaj din industria auto. Urban, fără vreo grijă acordată consumului, adică cu un stil ceva mai temperamental, vei obţine un consum mediu de 10-11 litri. Cu atenţie, vei coborâ spre 8 litri. Extra urban, cei 40 de litri ai rezervorului te pot apropia de o autonomie de 1.000 km, dacă eşti ponderat. Trebuie menţionat că rezervorul de AdBlue are un volum de 10,4 litri. Versiunea cu tracţiune integrală este cu 0,1 secunde mai lentă până la 100 km/h decât cea cu propulsie, are nevoie de 6,9 secunde, dar poate fi utilizată fără griji pe tot parcursul anului, iar sistemul xDrive este calibrat pentru a nu uita senzaţia clasică de tracţiune spate.

Da, este o maşină relativ egoistă, care îl bucură prea mult pe cel de la volan, şi nu ştiu în ce măsură pe restul ocupanţilor, dar în zilele de astăzi, să vezi spiritul unui E21 şi E30 că este readus la viaţă... dă speranţă. La nivel personal mă bucură pentru că o astfel de calibrare se obţine după infinit de multe ore de teste, de oameni cu experienţă înghesuiţi în spatele volanului... adică îmi spune că am în faţă un produs la care s-a muncit. La Seria 3 ne vom întoarce şi în mod cert vom fi ceva mai pragmatici, nu atât de metaforici.

Fişă tehnică BMW 320d xDrive

Motor – Turbo diesel, L4, 1.995 cmc, 190 CP @ 4.000 rpm, 400 Nm. @ 1.750-2.500 rpm/ Transmisie – cutie automată cu 8 trepte, tracţiune integrală permanentă/ Performanţe – 233 km/h v.max, 0-100 km/h în 6,9 secunde / Portbagaj – 480 litri / Rezervor – 40 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.709/ 1.827/ 1.442, ampatament – 2.851 / Consum mediu declarat – 5,3 litri/ 100 km / Consum în test – 7,8 litri/ 100 km / Preţ de bază – 35.819 euro