Sud-africanul Wade Young a scris istorie în ultima zi a raliului Red Bull Romaniacs Epic 15

La finalul celor cinci zile de cursă, dintre care patru de off-road, Wade Young (22 de ani) a cucerit primul său titlu în Carpaţi şi a devenit cel mai tânăr câştigător din istoria Red Bull Romaniacs. Podiumul a fost completat de Manuel Lettenbichler şi Jonny Walker. Emanuel Gyenes a terminat raliul pe locul 4, la clasa Silver, iar Norbert Jozsa pe locul 13 la clasa Gold.

După patru zile dure în munţi, în care aproape toţi concurenţii şi-au depăşit limitele, sâmbătă, 28 iulie, cei mai rezistenţi rideri de la toate cele patru categorii: Gold, Silver, Bronze şi Iron au trecut linia de sosire de la Guşteriţa. Acest moment a părut de foarte multe ori imposibil de atins, mai ales în prima zi de off-road, când traseul a devenit mai mult decât extrem din pricina ploilor abundente căzute în zona Carpaţilor Meridionali. Atât de dur a fost traseul celei de a 15-a ediţii, încât zicala: să ajungi la finişul Red Bull Romaniacs este ca şi cum ai câştiga raliul, a dobândit şi mai multă greutate. Inclusiv în ultima zi urcările foarte lungi, care au caracterizat ediţia 2018, le-au dat bătăi de cap concurenţilor, mulţi dintre ei spunând că păreau fără sfârşit.

Cel mai bun timp în ultima zi a raliului a fost stabilit de Manuel Lettenbichler, bavarezul în vârstă de doar 20 de ani având o bună bucată din traseu acelaşi timp cu Wade Young, concurentul pe care îl vâna pentru victorie. Letti a încheiat raliul la doar două minute în spatele lui Wade Young după aproximativ 500 de km de enduro extrem. A fost unul dintre cele mai strânse dueluri din istoria raliului şi aşa cum afirma Jonny Walker, Letti a fost invincibil pe urcările foarte lungi şi abrupte.

”Cu siguranţă a fost una dintre cele mai dure curse la care am participat în viaţa mea. Am avut o setare bună a motocicletei şi asta m-a ajutat mult pe urcări, am avut încredere în corpul meu şi am încercat să rulez cât de bine am putut. Este frumos că s-au terminat aceste patru zile de off-road, acum este timpul să mergem să sărbătorim.” – Manuel Lettenbichler, Germania

Wade Young a scris istorie când a trecut linia de sosire de la Guşteriţa. După ce alţi doi conaţionali au fost pe podium la începuturile raliului, Wade a devenit primul sud-african care câştigă Red Bull Romaniacs şi le-a adus celor de la Sherco prima victorie din ultimii zece ani. Original din Durban, riderul care a debutat în cel mai dificil raliu hard enduro din lume la doar 17 ani, este la cei 22 de ani şi cel mai tânăr câştigător din istoria raliului. Recordul anterior îi aparţinea lui Jonny Walker care avea 23 de ani la prima sa victorie. Wade este şi concurentul care a izbutit să oprească rocada Graham Jarvis – Jonny Walker. Cei doi britanici sunt singurii câştigători din ultimii şapte ani.

”Nu îmi vine să cred. Sunt atât de fericit! A fost o săptămână foarte dificilă. Ziua doi şi ziua trei au fost grele şi a trebuit să forţez ca să mă pot distanţa, am depus atât de mult efort. Le mulţumesc tuturor celor care mă susţin şi mă ajută să îmi păstrez motivaţia şi să continui. Îi mulţumesc mecanicului meu, a făcut o treabă extraordinară. Victoria aceasta înseamnă atât de mult pentru mine!” – Wade Young, Africa de Sud

Jonny Walker a reuşit să întrerupă seria ghinioanelor şi după ce în precendentele două ediţii a fost silit să se retragă din raliu în urma unor accidentări, în 2018 a urcat iarăşi pe podium. Britanicul care are deja două victorii a terminat Red Bull Romaniacs pe locul trei şi rămâne liderul clasamentului general al WESS (World Enduro Super Series)

”A fost cea mai dificilă cursă din cariera mea. Aceasta a fost sigur cea mai dură ediţie de Red Bull Romaniacs la care am participat. În toate ediţiile precedente a fost senin, iar anul acesta a fost pentru prima dată când a plouat şi eu am fost în raliu. Ploaia a făcut totul foarte, foarte dificil. Sunt fericit că am ajuns la finiş!” – Jonny Walker, Marea Britanie

La clasa Gold, dintre cei doi români care au luat startul, doar Norbert Jozsa a izbutit să ajungă la finiş. A încheiat raliul pe locul 13 şi este pentru a doua oară consecutiv când Norbi termină cel mai dificil raliu hard enduro din lume.

Emanuel Gyenes, singurul rider din lume care a participat şi a ajuns al finişul tuturor celor 15 ediţii ale Red Bull Romaniacs, a încheiat cursa pe locul patru la clasa Silver.

"A fost un fenomenal festival de enduro. I-am avut aici pe cei mai buni piloţi de hard enduro din lume. Sunt profund impresionat de modul în care au rulat şi de rezistenţa pe care au avut-o toţi de-a lungul ultimelor zile. De asemenea, sunt foarte mândru de echipa mea care a făcut ca acest raliu să aibă loc – a fost un an întreg de muncă şi foarte puţine ore de somn în utlima săptămână. Cred că a meritat. Mulţumesc tuturor! Am planificat ca prima zi de off-road să fie una de atac, în care să îi ducem pe toţi în zona roşie. După aceea, am menţinut acest nivel, care a fost mult în afara zonei lor de confort. În fiecare zi am ajustat traseul ţinând cont de condiţiile meteo şi de gradul de epuizare al concurenţilor. Ca la orice cursă, în fiecare an există lucruri de îmbunătăţit şi lecţii de învăţat. Vom continua să dezvoltăm concepte excelente de curse, cronometraj, regulamente şi cele mai bune trasee de enduro din lume pentru toate clasele.” – Martin Freinademetz, mastermindul raliului