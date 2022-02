Subaru Outback: Test pe termen lung – Episodul 1

Introducere

Caut de ceva vreme o definiţie cât mai bună pentru a caracteriza cât mai bine acest model, care dacă este să-l lăsăm în braţele înţelepciunii populare... am putea spune că nu este nici cal, nici măgar. Este un break, dar este în acelaşi timp şi o maşină care poate persifla în offroad multe SUV-uri. Şi cum încercam să mă agăţ de un ceva pentru a-mi defini cât mai bine acest model, m-am oprit la conceptul All Season Vehicle.

De unde vine acest Subaru Outback?

Este un model care a ajuns la a şasea generaţie, actuala debutând comercial în 2021. Şi cu puţină indulgenţă am putea vorbi chiar de 7 generaţii.

Subaru şi-a făcut debutul în segmentul mediu în 1989 cu Legacy, un model care dorea să concureze, pe piaţa americană, cu Honda Accord, Toyota Camry, Mazda 626 sau Nissan Stanza.

La acel moment, Legacy a fost oferit şi în versiune wagon, cu tracţiune integrală, suspensie pneumatică care reducea automat garda la sol la viteze de peste 80 km/h, dar permitea celui de la volan şi creşterea acesteia pentru un acces mai bun în offroad. Pentru anumite pieţe a existat şi o versiune echipată cu o cutie manuală cu 5 trepte şi cutie de transfer, o versiune cerută în special pe pieţe precum cea din Australia.

A doua generaţie Subaru Legacy a debutat în 1994. Numele Outabck a apărut pe versiunea wagon, la început, ca nivel de echipare. Dacă iniţial modificările aduse de numele Outback erau doar estetice: vopsea în două nuanţe, protecţii de plastic pentru caroserie, roţi mai mari, upgrade-ul din 1996 adus modelului este clipa în care se naşte cu adevărat acest model. Modelul primeşte inclusiv o gardă la sol mai mare, 190 mm pe atunci.

Ultima generaţie Subaru Outback este construită pe platforma modulară Subaru Global Platform şi este înrudit cu Subaru Legacy. Doar că Subaru nu mai oferă astăzi o versiune Wagon pentru Legacy ci doar acest break care conservă atuurile unui astfel de model la care adaugă o gardă de 21,3 cm, o valoarea mai bună decât cea oferită de marea majoritate a SUV-urilor, plus un sistem de tracţiune integrală permanentă.

Start

Începem acest test de la borna 1.500 km înregistraţi pe bord, iar până la realizarea acestui material am mai adăugat undeva la 1.700 km. Pe parcursul sezonului rece, parteneri îi avem şi pe cei de la Michelin care ne-au echipat modelul cu un set de pneuri Michelin Pilot Alpin 5 ZP SUV Runflat.

Prin urmare avem în garaj un break cu o lungime de 4.870 mm, care are un ampatament de 2.745 mm şi o masă la gol de 1.739 kg. Despre garda la sol de 21,3 cm v-am spus, să menţionez unghiurile din off-road: unghi de atac – 20 grade, unghi de rampă/ ventral – 21 grade, unghi de degajare – 22,6 grade.

Sub capotă un propulsor boxer de 2.5 litri care dezvoltă 169 CP în intervalul 5.000 – 5.800 rpm, şi un cuplu motor de 252 Nm la 3.800 rpm. Puterea ajunge la sistemul de tracţiune integrală Symmetrical AWD via o cutie automată CVT care are 7 rapoarte predefinite. Pe piaţa europeană este disponibilă pentru Outback doar această motorizare, americanii au privilegiul de a putea opta şi pentru un boxer de 2.4 litri supraalimentat. O motorizare care nu vă va trimite cu gândul la berlina albastră cu grafică galbenă şi aripă uriaşă pe spate.

Este un propulsor de familie, un motor pentru drum lung. Urban consumă între 11-13 litri, cel puţin în acest moment, iarnă, pneuri de iarnă, trafic de Bucureşti. Extraurban, am înregistrat la preluarea maşinii un consum de 6,8 litri, care uşor începe să scadă spre un 6,2 litri... pe măsură ce tot angrenajul motor-cutie-transmisie se aşază. Un traseu mix(extraurban plus autostradă) a dus la un consum de 8,2 litri. La drum lung, un plin de 63 litri îţi garantează o autonomie de 800 km.

Dacă de partea mecanică nu toată lumea va fi impresionată, de gradul de securitate oferit de acest model ar trebui să fiţi impresionaţi. Euro NCAP a testat acest model anul trecut, iar notele oferite au fost rezultatul celor mai noi criterii de testare. Din patru categorii analizate de Euro NCAP, la două secţiuni s-a clasat pe prima poziţie – Protecţie copii în caz de impact şi Sisteme de asistenţă. Iar pentru protecţia adulţilor în caz de accident şi cea a pietonilor acroşaţi s-a clasat pe locul 6 din peste 30 de modele testate în 2021.

Un interior incredibil de spaţios, spaţiul oferit pentru locurile faţă şi spate este impresionant, doar o Skoda Superb Scout oferă spaţiu mai generos pentru locurile spate. Bancheta spate este poziţionată o idee mai sus decât locurile faţă, pentru a permite ocupanţilor să aibă o perspectivă mai lejeră spre înainte. Noul Outback este primul model Subaru care plusează semnificativ la calitatea materialelor şi a asamblării. Adio acel aer de plastic ieftin, dacă urci la bordul unui Outback şi sunt acoperite siglele sunt şanse să spui că eşti într-un model premium.

Pentru că spaţiul este limitat în această pagină, pe adevarul.ro, în fiecare lună voi analiza câte un capitol al acestei maşini. Portbagajul are un volum de 561 litri, iar dacă se rabatează bancheta spate se obţin 1.822 litri. La capitolul detalii practice, o mare bilă albă pentru sistemul de bare de pe plafon. Barele pot fi montate longitudinal sau transversal, în funcţie de nevoie, un sistem similar cu cel de la Sandero Stepway. Să nu aud vreo voce care spune că Subaru s-a inspirat de la Dacia.

Avem de raportat şi un incident deja. Unul din drumurile de iarnă a însemnat şi interacţiunea cu o bucată masivă de gheaţă decolată de pe o dubă care venea din sens opus. Bucata de gheaţă îşi dorea să aterizeze undeva pe mijlocul capotei, spre parbriz. Am reuşit o eschivă discretă ajutată şi de o frânare, iar impactul s-a produs cu farul stânga faţă. Farul s-a dovedit incredibil de solid, nicio daună, mici urme pe bara faţă, dar bucăţile de gheaţă au zburat în oglinda stânga laterală.

Oglinda nu s-a mai dovedit la fel de robustă precum farul faţă. După un moment iniţial de deznădejde în care am contemplat oglinda explodată, am căutat un loc sigur unde să trag pe dreapta, am recompus oglinda, într-un mod ciudat mi-a reuşit operaţiunea. Totuşi, după constatare s-a decis schimbarea întregii oglinzi, fiind afectată prinderile interioare. Aşteptăm sosirea piesei şi, cel mai probabil, în următorul episod vom include în raport şi experienţa din service-ul Subaru.

În altă ordine de idei... dragă şofer de dubă, care ai neglijat curăţarea vehiculului înainte de a pleca la drum... de această dată ai scăpat. Dar ai grijă cu ulciorul.

Următorul episod îl dedicăm sistemelor de asistenţă de la bordul acestui model.

Despre pneurile Michelin

În condiţiile în care Subaru Outback nu vine cu roată de rezervă, este echipat cu kit de pană, pentru sezonul rece am optat, împreună cu Michelin pentru anvelopa Pilot Alpin 5 ZP SUV Runflat. Alegere făcută cu ceva emoţii pentru că ”literatura” spunea că viaţa la bord este compromisă. Cu toate ”avertizările” specialiştilor online, am optat pentru siguranţa de a putea continua rularea în siguranţă dacă fac o pană. Prima surpriză plăcută a fost că viaţa la bord s-a schimbat cu un 10-15%. Adică suspensia a devenit mai fermă cu acele procente, fapt datorat flancului întărit al anvelopei care nu mai permite aceeaşi filtrare/elasticitate. Totul depinde şi de model. Outback are o suspensie orientată spre confort, fapt ce permite o astfel de alegere. Am avut inconştienţa de a ieşi la un drum lung şi pe cod portocaliu de polei. Am întâlnit acel polei, dar mariajul dintre Symmetrical AWD şi anvelopele Michelin au avut puterea de a nu-mi creşte pulsul. Impecabilă aderenţa oferită de anvelope, evident, în condiţiile în care iei la bord şi bunul simţ şi nu vrei să persiflezi legile fizicii.

Foto – Mihai Dăscălescu

Fişa tehnică – Subaru Outback 2.5 Sport

Motor – benzină, B4, 2.498 cmc, 169 CP@5.000-5.800 rpm, 252 Nm@3.800 rpm / Transmisie – cutie automată cu variaţie continuă, cu 7 rapoarte predefinite, tracţiune integrală permanentă / Performanţe – 193 km/h v. max, 0-100 km/h în 10,2 secunde / Portbagaj – de la 561 până la 1.822 litri / Rezervor – 63 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.870/1.875/1.675, ampatament – 2.745 / Consum mediu declarat – 7,3 l/100 km / Preţ model testat – 46.590 euro cu TVA inclus