În premieră mondială, super maşina de rallycross Ford Fiesta, revelaţia celor de la Stard Austria şi sponsorizată de Ferratum, echipată cu 612hp 4WD, 100% electrică, va participa la prima cursă oficială în cadrul Campionatul Naţional de Super Rally, etapă a patra. Şi pentru că îşi doresc un spectacol inedit pe străzile din Bucureşti, au pregatit cu încă o surpriză: pilotul maşinii va fi Dani Oţil, cunoscutul prezentator de la Neaţa, un împătimit al sporturilor cu motor şi marele câştigător al etapei de la Mangalia, acesta obtinand cel mai bun timp, la volanul unui monopost Radical SR4 - 02:32,025. Dani Oţil, a acceptat provocarea celor de la Ferratum şi Stard şi se va lupta acum pentru un loc în fruntea clasamentului cu prima maşină de rallycross 100% electrică, concurând cu piloţi de primă clasă, printre care Titi Aur şi Bogdan Marişca.

„Partenerii mei de la Ferratum mi-au oferit o şansă unică pentru ultima etapă din an. O maşină pe care am văzut-o încă de la lansare doar pe internet, ajunge în România… Şi mai mult decât atât, o voi pilota chiar eu în concurs. De când am aflat, dorm sigur mai agitat :)“ Dani Oţil.

Ferratum şi STARD trec la următoarea etapa a parteneriatului lor în competiţiile automobilistice

După colaborarea de un real succes în proiectul FIA World Rallycross Championship de anul acesta, Ferratum şi STARD pornesc împreună într-o nouă fază importantă a colaborării lor, punând accentul pe tehnologia EV în competiţiile automobilistice şi nu numai.

Primul eveniment al acestei campanii îl reprezintă participarea în cadrul celei de-a 4-a etape a Campionatului Naţional de Super Rally, organizat la Bucureşti. Ferratum şi Stard vor intra in cursă cu noua maşină Ford Fiesta electRX, echipată cu 3 motoare, sistem cu propulsie EV #REVelution dezvoltat intern de tehnicienii Stard.

Michael Sakowicz, fondator & CEO STARD:

„Am dezvoltat sistemul de propulsie #REVelution pentru a putea participa la orice tip de raliu. Centrul Bucureştiului este locul perfect pentru a continua testările şi pentru a putea începe să demonstram versatilitatea sistemului nostru de propulsie. În Campionatul din Bucureşti, vom concura împotriva tuturor tipurilor de vehicule: de circuit, de teren şi de raliu, acest lucru fiind destul de diferit de circuitele rallycross. Cred că am dezvoltat cel mai accesibil şi flexibil sistem de propulsie electric de pe piaţă, oferind utilizarea imediată a tehnologiei electrice de propulsie OEM (original equipment manufacturer). Aceasta este chiar o premieră mondială! Pe parcursul următoarelor luni, vom avea posibilitatea de demonstra acest lucru în cadrul mai multor evenimente. Acum este abia inceputul.”

Ferratum Grup, pionier mondial fintech şi furnizor internaţional de servicii financiare, nu este doar un simplu sponsor, având o implicare mult mai profundă în tehnologia EV a celor de la STARD. Această colaborare presupune, de asemenea, un schimb de abordări tehnologice la nivel înalt, unde se pot regăsi mult mai multe sinergii decât s-ar putea anticipa.

Jorma Jokela, fondator şi CEO al grupului finlandez Ferratum:

„Sponsorizarea echipei Stard ne permite lucruri fantastice - nu numai că ne ofera posibilitatea să ne inspirăm reciproc în inovaţia continuă în domeniile noastre şi să vedem rezultate uimitoare, dar şi reusim să susţinem evoluţia motorsportului într-o direcţie sustenabilă. Suntem extrem de încântaţi de acest parteneriat, ne simţim onoraţi că am avut ocazia să contribuim la această evoluţie şi aşteptăm cu nerăbdare să vedem ce urmează.

Spectacol electric pe Kiseleff

Participarea în cadrul Campionatului Naţional de SuperRally din Bucureşti va reprezenta prima aparitie competiţională a echipei STARD cu Ford Fiesta 612 CP complet electric, o altă premieră mondială după participarea încununată de succes din 2016 a primului Peugeot 207 electric la ROAC (Cursa Campionilor Austrieci).

La volanul masinii electrice de rallycross de înaltă tehnologie se va afla cunoscutul prezentator TV şi pilot de curse profesionist, Dani Oţil, care, în prezent, se află pe locul 2 în Campionatul Naţional de Super Rally, înainte de ultima etapă de la Bucureşti.

Manfred Stohl, preşedintele Stohl Group şi fost campion mondial de raliu:

„Pentru noi, Ferratum este mai mult decât un sponsor. Implicarea lor a ajutat în mod considerabil la modelarea EV şi a activităţilor de dezvoltare tehnologica avansata. Ambele companii, Ferratum si Stard isi asuma fiecare un rol activ de pionierat în domeniile in care activeaza. În timp ce STARD sunt pionieri în tehnologia motoarelor sport electrice, Ferratum au un rol asemanator în tehnologia financiara (fintech) şi dincolo de ea. Acest lucru duce automat la anumite abordări şi metode de lucru destul de similare între aceste domenii de activitate. În acelaşi timp, avem multe de învăţat unii de la alţii. După primul an de colaborare, putem spune ca am obtinut rezultate substantiale din acest parteneriat.”

Despre Ferratum Group:

Ferratum Group este un pionier fintech si furnizor internaţional de servicii bancare mobile şi credite online pentru consumatori şi întreprinderi mici. Fondată în 2005 şi cu sediul în Helsinki, Finlanda, Ferratum s-a extins rapid pentru a opera în 23 de ţări din Europa, Africa, America de Sud şi de Nord, Australia şi Asia.

Ca pionier în tehnologia serviciilor financiare digitale şi mobile, Ferratum se află în fruntea revoluţiei bancare digitale. Banca mobilă Ferratum, lansată în 2016, este o platformă inovatoare de servicii bancare mobile care oferă o serie de servicii bancare, inclusiv plăţi şi transferuri digitale în timp real, într-o singură aplicaţie. În prezent este disponibil pe patru pieţe europene. Ferratum are aproximativ 784.000 de clienţi activi care au un cont deschis pentru Banca mobilă sau un sold activ al creditelor în ultimele 12 luni (la 30 iunie 2019).

Ferratum Group este listat pe la Bursa de de Valori din Frankfurt sub simbolul „FRU”. Pentru mai multe informaţii, accesaţi: ferratumgroup.com.

Despre STARD:

STARD (Stohl Advanced Research and Development, parte a Stohl Group GmbH), CEO şi fondator Michael Sakowicz, este o companie specializată în cercetare şi dezvoltare, activă în sporturi avansate, curse şi tehnologii performante. Stohl Group GmbH a fost fondată şi este deţinută de fostul campion mondial de raliuri Gr.N, WRC şi WRX Driver Manfred Stohl şi formată din 3 departamente majore de afaceri care operează independent:

- STARD (R&D pentru sport motor, auto şi nu numai),

- Stohl Racing (servicii tehnice şi logistice de transport cu motor, aftermarket),

- Apartamente Stohl (cazare)

STARD se concentrează pe dezvoltarea întregului vehicul şi subsistem şi, împreună cu celelalte departamente ale Grupului Stohl, acoperă lanţul de proces, de la primul concept, proiectare, construire de prototipuri, până la producţia de vehicule de serie mică în întregime în casă. Pentru mai multe detalii, accesati: stard.at.