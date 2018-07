Record pentru Groupe Renault cu 2,1 milioane de vehicule vândute, în creştere cu 9,8 %

Atât Groupe Renault, cât şi mărcile Renault şi Dacia stabilesc un record de vânzări pe S1, adică 2 067 695, 1 378 583 şi, respectiv, 378 095 vehicule vândute.

Vânzările Lada sunt în creştere cu 24,0 %. Cele ale Renault Samsung Motors sunt în scădere cu 26,9 %.

Începând cu 1 ianuarie 2018, Groupe Renault integrează şi volumele Jinbei şi Huasong care înregistrează peste 85 000 de unităţi vândute.

„Pentru al 3-lea an consecutiv, am bătut recordul de vânzări cu aproape 2,1 milioane de vehicule pe primul semestru. În Europa, Grupul continuă să câştige în cotă de piaţă, iar pe pieţele internaţionale înregistrăm performanţe foarte bune, în special în America Centrală şi de Sud, în regiunea Eurasia şi în Africa”, a declarat Thierry Koskas, membru al Comitetului Executiv, Vice Preşedinte executiv Vânzări si Marketing Groupe Renault.

În Europa, înmatriculările Grupului sunt în creştere cu 4,4 %, pe o piaţă care progresează cu 2,8 %, adică 1 070 718 vehicule înmatriculate în primul semestru. Cota de piaţă a Grupului este de 11,0 %, în creştere cu 0,2 puncte.

Renault înregistrează o evoluţie de 1,1%. Cota de piaţă ajunge la 8,1 %. Clio 4 este al doilea cel mai bine vândut model în Europa, Captur primul crossover din categoria sa, iar Scénic vehiculul cel mai vândut din categoria sa.

Pe segmentul de vehicule electrice, Renault îşi menţine leadership-ul cu o cotă de piaţă de 21,9%. Volumele de vânzări cresc cu 11,6 %, cele ale modelului ZOE cu 1,1 %, ale Kangoo Z.E. cu 125 %. De altfel, acest model are 38,9% din piaţa de vehicule electrice utilitare, unde rămâne lider.

Marca Dacia înregistrează un record de vânzări pe primul semestru în Europa cu 281.225 vehicule înmatriculate (+14,6 %) şi o cotă de piaţă de 2,9 % (+0,3 puncte). Acest rezultat este generat de performanţa modelelor Sandero faza 2 şi al Noului Duster care totalizează în 6 luni aproape 63.900 înmatriculări.

Marca Alpine a avut primele înmatriculări de 22 de ani încoace. De la lansare până în prezent, au fost rezervate peste 4.800 de vehicule.

În alte regiuni, înmatriculările Grupului sunt în creştere cu 16,4 %. Grupul are evoluţii pozitive ale vânzărilor în America Centrală şi de Sud (+18,1%), Asia-Pacific (+69,5 %) şi în Eurasia (+15,1 %), iar în Africa Orientul Mijlociu India contracarează o încetinire a ritmului vânzărilor (-4,5%).

În regiunea America Centrală şi Latină, înmatriculările Grupului progresează cu 18,1 %, pe o piaţă în evoluţie cu 6,3 %. Cota de piaţă atinge un nivel istoric în acest semestru, de 7,3%, în creştere cu 0,7 puncte, datorită ofensivei produs fără precedent care include o gamă completă de SUV-uri.

Groupe Renault continuă să profite din plin de dinamismul pieţei din Argentina, iar înmatriculările sale progresează cu 22,2%, de două ori mai repede decât piaţa care creşte cu 11,2%. Cota de piaţă creşte cu 1,3 puncte, până la 14,6 %. În Brazilia, piaţa evoluează cu 13,7 %, iar Grupul profită crescându-şi vânzările cu 27,8 % şi dobândind o cotă de piaţă istorică de 8,3 % (+0,9 puncte). Kwid, lansat în al doilea semestru din 2017, se poziţionează pe locul 2 în segmentul său în cele două ţări.

Regiunea Asia Pacific a integrat din 1 ianuarie 2018 volumele de vânzări ale mărcilor Jinbei şi Huasong ca urmare a creării unui joint venture cu Brilliance China Automotive Holdings Limited. În regiune, înmatriculările sunt în creştere cu 69,5%. La un perimetru echivalent cu cel din 2017, volumele Grupului sunt în scădere cu 14,8% pe o piaţă care progresează cu 4,3%.

În China, Grupul a vândut aproape 117.646 vehicule, din care aproape 33.000 sub marca Renault. Renault Samsung Motors scade cu 26,9% în Coreea de Sud, în absenţa unui model nou pe o piaţă foarte concurenţială.

În Eurasia (din care face parte şi România), înmatriculările sunt în creştere cu 15,1% pe o piaţă care progresează cu 9,4%. Cota de piaţă este cu 1,3 puncte mai mare, ajungând la 25,8% datorită dinamismului pe care Grupul îl are pe piaţa rusească. Aceasta evoluează cu 18,2 % pe primul semestru. Rusia rămâne a doua piaţă a Grupului, unde vânzările cresc cu 19,7 %, poziţionând cele 8 modele în top 15 pe piaţa de autoturisme. Mai mult de o maşină din 4 vândute pe această piaţă este un Renault sau o Lada.

În Rusia, marca Lada înregistrează o creştere de 21,1%, cu o cotă de piaţă de 20,0 % (+0,5 puncte) datorită succesului noilor modele LADA Vesta şi LADA XRAY. Volumele mărcii Renault au o evoluţie de 16,5 %, în special datorită succesului modelelor Duster şi Kaptur, aceasta înainte de sosirea, în 2019, unui nou crossover pe segmentul C.

În Africa – Orientul Mijlociu – India, înmatriculările Grupului sunt în scădere cu 4,5%, pe o piaţă în creştere cu 10,1%.

În Iran, vânzările scad cu 10,3%, având o cotă de piaţă de 8,1 % (-2,3 puncte).

În India, deşi Renault rămâne prima marcă auto europeană, vânzările sale scad cu 25,4 % pe o piaţă foarte concurenţială.

În ţările Maghrebului, vânzările evoluează cu 12,4%, pe o piaţă în creştere cu 7,0 %. Cota de piaţă a Grupului atinge 44,8 %, având 2,1 puncte mai mult.

Perspective comerciale în 2018

Se estimează că piaţa globală va creşte cu 3% faţă de 2017 (evaluarea precedentă fusese de +2.5%). Se prevede că piaţa europeană va progresa cu 1,5% (vs +1%), cu +2% (vs +1%) pentru Franţa.

Pentru piaţa din Brazilia, perspectiva de progres este de 10% (vs +5%), iar pentru cea din Rusia cu mai mult de 10% (vs aproape +10%), pentru China estimarea este de 5%, iar pentru India 8% (vs 6%).

În acest context, Grupul va beneficia în 2018, în toate regiunile, de gama sa reînnoită şi îşi va continua evoluţia , generată de pieţele internaţionale prin intermediul noului plan Drive the Future.