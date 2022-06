Primul BMW M3 Touring din istorie

Ofensiva de modele BMW M GmbH continuă în anul celei de-a 50-a aniversări, prin adăugarea unui al patrulea tip de model în gama BMW M3/M4 alături de Sedan, Coupé şi Cabriolet. BMW M3 Touring îşi va sărbători premiera mondială la finalul lunii iunie 2022, la Goodwood Festival of Speed. Comenzile pentru noul BMW M3 Touring pot fi preluate din septembrie 2022, înainte de lansarea pe piaţă planificată odată cu începerea producţiei, în noiembrie 2022. BMW M3 Touring va fi produs alături de BMW M3 Sedan la uzina BMW Group din München.

Indiferent de culoarea exterioară aleasă pentru BMW M3 Touring, plafonul acestuia va fi finisat standard în negru lucios. Şinele standard pentru plafon şi aripioara Guerney de direcţionare a aerului specifică modelului de pe spoilerul de plafon sunt vopsite în aceeaşi nuanţă. Acoperişul poate fi finisat opţional şi în culoarea caroseriei, iar un pachet exterior M Carbon se regăseşte pe lista de opţiuni.

GALERIE FOTO

Motor cu şase cilindri în linie

Versiunea motorului cu şase cilindri în linie, cu tehnologie M TwinPower Turbo, dezvoltată pentru modelele Competition din portofoliul BMW M3/M4 produce o putere maximă de 375 kW/510 CP şi un cuplu maxim de 650 Nm. Propulsorul se face remarcat prin funcţionarea în regim înalt de turaţii pentru care motoarele M sunt renumite, plus livrarea liniară a puterii susţinute la sarcini ridicate. Maşina de competiţie BMW M4 GT3 are aceeaşi bază a motorului cu o capacitate de 3,0 litri, cu şase cilindri în linie. Sistemele de răcire şi de alimentare cu ulei sunt proiectate pentru a face faţă forţelor dinamice longitudinale şi laterale extrem de mari de pe circuite. Iar sistemul de evacuare specific M, cu clapete controlate electric, generează o coloană sonoră distinctă, care adaugă ceva în plus experienţei de performanţă.

Motorul este conectat cu o transmisie M Steptronic cu opt trepte cu Drivelogic, care oferă trei programe de schimbare a treptelor şi poate fi acţionată folosind clapetele de schimbare de pe volan. Puterea motorului este transmisă către şosea prin intermediul sistemului de tracţiune integrală M xDrive, alături de diferenţialul M activ de pe puntea spate. Distribuţia de putere în funcţie de nevoi pe toate cele patru roţi optimizează tracţiunea BMW M3 Competition Touring cu M xDrive, precum şi agilitatea şi stabilitatea direcţională ale acestuia. Acceleraţia de la 0 la 100 km/h durează 3,6 secunde, iar sprintul de la 0 la 200 km/h necesită doar 12,9 secunde. Optarea pentru pachetul M Driver creşte viteza maximă limitată electronic de la 250 km/h la 280 km/h.

Pe lângă setarea de bază 4WD, conducătorul poate selecta şi modul 4WD Sport prin meniul Setup. Acest lucru oferă o experienţă şi mai intensă a configurării spre puntea spate a sistemului M xDrive. Dezactivarea DSC (controlul dinamic al stabilităţii) aduce în joc modul 2WD - tracţiunea pură pe roţile din spate.

Echilibrul ideal între performanţă şi confort pe distanţe lungi

Tehnologia şasiului adaptată atât la profilul de performanţă al sistemului de propulsie, cât şi la conceptul de automobil specific BMW M3 Touring creează un echilibru ideal între performanţa sportivă şi confortul de rulare în utilizarea de zi cu zi şi în călătoriile pe distanţe mai lungi. Reglarea detaliată a fost efectuată ca parte a unor teste intensive pe circuite, drumuri naţionale şi rute urbane. Rigiditatea ridicată la torsiune a structurii caroseriei şi a prinderilor şasiului conferă maşinii agilitate, dinamică şi precizie şi este îmbunătăţită şi mai mult de elementele ranforsare specifice modelului în secţiunea şasiului inferior şi în portbagaj.

Atât puntea faţă cu suspensie cu dublu braţ transversal, cât şi cea spate cu suspensie multibraţ au o cinematică specifică M şi combină un design uşor cu o rigiditate deosebit de ridicată. Suspensia M adaptivă cu amortizoare controlate electronic şi direcţia M Servotronic cu raport variabil sunt standard pe BMW M3 Touring. Sistemul de frânare integrat oferă două setări pentru controlul pedalei. Frâne M Carbon ceramice opţionale pot fi comandate ca alternativă la sistemul de frânare standard M Compound. Standard sunt disponibile jantele forjate M din aliaj uşor, în format de 19 ţoli (faţă) şi 20 de ţoli (spate), iar opţional pot fi prevăzute cu anvelope de circuit.

Sistemul DSC include limitarea patinării roţilor (ARB) integrată în unitatea de control al motorului. Pe lângă modul M Dynamic, BMW M3 Touring dispune standard şi de funcţia M Traction Control. În modul 2WD al sistemului M xDrive, conducătorul poate regla pragurile de intervenţie pentru limitarea patinării roţilor în 10 etape pentru a aborda cu atenţie limitele fizice în virajele dificile de pe circuit.

Interior

Ecranul central curbat BMW va fi echipare standard la BMW M3 Touring încă de la lansare. Oferă o interpretare proaspătă a designului cockpitului, concentrată pe o experienţă intensă dedicată condusului sportiv. Grupul complet digital de ecrane este alcătuit dintr-un monitor de informaţii de 12,3 ţoli (31,24 cm) şi un display central cu o diagonală a ecranului de 14,9 ţoli (37,85 cm). Este poziţionat în spatele unei singure suprafeţe de sticlă care este înclinată spre conducător. Monitorul de informaţii din spatele volanului prezintă toate informaţiile relevante pentru condus cu o grafică nouă şi într-un stil specific M. Widgeturile specifice M, cu informaţii despre setările maşinii şi starea anvelopelor, pot fi afişate pe ecranul de pornire al displayului central. BMW Head-Up Display cu conţinut specific M este oferit ca opţiune.

Scaunele M Sport reglabile electric, cu funcţie de memorie şi încălzire, plus ornamente din piele Merino sunt standard la BMW M3 Touring. Scaunele-scoică M Carbon opţionale pentru conducător şi pasagerul din faţă oferă o simbioză unică a senzaţiei de motorsport, design uşor şi confort pe distanţe lungi. Utilizarea plasticului ranforsat cu fibră de carbon (CFRP) în elementele structurale ale pernei scaunului şi ale spătarului, împreună cu decupaje în suporturile laterale şi sub tetiere, economisesc 9,6 kilograme faţă de scaunele M Sport standard.

Spătarul banchetei poate fi divizat 40:20:40. Rabatarea banchetei spate permite extinderea portbagajului de la 500 de litri la maximum 1.510 de litri. Operarea automată a hayonului şi luneta cu deschidere separată sunt disponibile tot standard. Un compartiment de depozitare sub podeaua portbagajului oferă spaţiu pentru capacul şi plasa despărţitoare ale portbagajului. Şinele antialunecare, care se ridică automat din podea, pot fi comandate opţional. Acestea împiedică alunecarea bagajelor în situaţii de condus dinamic.

Sistemul de control/operare specific M include butonul Setup, care oferă acces direct la opţiunile de setări pentru motor, şasiu, direcţie, sistem de frânare şi M xDrive. Două configuraţii complete pot fi stocate şi apelate folosind butoanele M de pe volan. Pe lângă M Traction Control, M Drive Professional, de asemenea standard, sunt integrate şi aplicaţiile M Drift Analyzer şi M Laptimer. Butonul M Mode de pe consola centrală poate fi folosit pentru a regla răspunsurile sistemelor de asistare a condusului şi conţinutul afişat pe monitorul de informaţii şi Head-Up Display. De asemenea, conducătorii BMW M3 Touring pot alege dintre setările ROAD, SPORT şi TRACK.

Sistemul BMW iDrive se bazează pe sistemul de operare BMW 8 şi, împreună cu Asistentul Personal Inteligent BMW şi ecranul central curbat BMW, a fost proiectat perfect pentru a oferi o interacţiune intuitivă între conducător şi maşină, folosind controlul tactil şi limbajul natural. Noul BMW iDrive permite personalizarea prin BMW ID şi aplicaţia My BMW. Integrarea smartphone-ului pentru utilizarea CarPlay şi Android Auto face parte tot din specificaţiile standard. Un sistem de antenă compatibil 5G oferă conectivitate optimizată.