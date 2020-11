Prim contact cu Mercedes-Benz EQV300

Lumea se schimbă, lumea pe care o ştiu şi de care m-am îndrăgostit pe alături se schimbă... Da, V Class este unul dintre modelele care îmi plac din vastul peisaj auto. Ştiu, astfel de momente de sinceritate nu fac casă bună cu imparţialitatea unui jurnalist auto, dar mi-am permis acest exerciţiu doar pentru a sublinia uşoara crispare pe care am avut-o când m-am apropiat de maşină.

V Class este pentru mine MPV-ul la care deschid portiera pentru a începe un drum de +1.000 km. Să urc la volanul unui V Class care după 300 km mă obligă să trag pe dreapta... ceva parcă a virusat ADN-ul acestui model.

Să fie un virus sau un vaccin?

V Class poate fi comandat deja, şi în România, şi în versiunea electrică, doar că şi-a adăugat la nume particula EQ. EQV este disponibil doar în versiunile Lung şi Extra Lung, versiune scurtă V Class nu a putut găzduit tot pachetul de baterii.

M-am întâlnit cu un EQV300 Lung, iar dacă ne raportăm la un V 300d Lung, din start remarcăm un plus de aproape 500 kg. O baterie cu o capacitate de 100 kWh, din care 90 kWh utili aduce un plus de kilograme la bord. Cum puterea este disponibilă de la zero, masa suplimentară nu o simţi la volan, iar în modul sport, EQV este surprinzător de sprinten. Dar acest mod l-am utilizat preţ de câteva zeci de secunde pentru a testa o plecare mai în forţă şi a vedea ce reprize oferă maşina când toate resursele sunt disponibile. Adică cei 204 CP şi 362 Nm.