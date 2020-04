Porsche Taycan aduce acasă o dublă victorie în competiţia Maşina Anului în Lume

La cea de-a doua categorie, a reuşit o tripletă istorică în faţa modelelor 911 şi 718 Spyder / Cayman GT4. Mai mult, maşina sport electrică a câştigat şi la categoria Maşina de lux a anului. 86 de jurnalişti auto internaţionali au evaluat şi au votat peste 50 de maşini noi. Câştigătorii au fost anunţaţi de către organizaţia WCOTY în cadrul unei conferinţe de presă online, transmisă live.



Michael Steiner – membru pentru Cercetare şi Dezvoltare al Comitetului Executiv - a primit premiile: „Această dublă victorie la categoriile Maşina de lux a anului şi Cea mai performantă maşină a anului la nivel mondial subliniază ceea ce ne-am dorit să obţinem atunci când am creat Taycan. Am vrut să construim o maşină sport complet electrică, orientată către şofer, care să poată rivaliza cu orice maşină performantă. În acelaşi timp, ne-am concentrat asupra utilităţii de zi cu zi, fără compromisuri, şi asupra luxului şi confortului contemporan, digital, pentru patru pasageri. Suntem încântaţi că juriul WCOTY a răsplătit aceste eforturi.”



Votul pentru World Car of the Year continuă seria victoriilor: Porsche Taycan şi noul 911, lansat anul trecut, au câştigat deja aproximativ 40 de premii internaţionale, în special pe principalele pieţe din Germania, SUA, Marea Britanie şi China.