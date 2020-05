Peste 120 de ani de la producţia primului autovehicul Opel destinat livrărilor

Partea 1: Anii de pionierat: „Colosul” din Rüsselsheim

Autovehicule de transport, maşini de serviciu, autovehicule pentru livrări - noi denumiri pentru o nouă eră. Odată cu evoluţia industriei auto de la finele secolului al 19-lea, dezvoltarea s-a axat şi pe capacitatea de încărcare şi durabilitatea motoarelor noilor autovehicule. Deodată, forţa musculară a cailor nu a mai fost suficientă pentru transport. În loc de fân de la vânzătorii de furaje, producătorii au început să cumpere benzină de la farmacie. De altfel, inventarea staţiilor de benzină încă era departe, în viitor, când fraţii Opel au construit primele vehicule motorizate în Rüsselsheim în 1899.

GALERIE FOTO

Încă din anul lansării, „Opel Patent MotorwagenSystem Lutzmann” a reprezentat baza „unui vehicul de transport motorizat gigantic, construit de compania locală Adam Opel pentru o mare companie de vinificaţie”. Acest citat din ziarul local Main-Spitze din 2 iulie 1899 este dovada existenţei primului autovehicul Opel pentru livrări. Ceea ce însemna un „gigant” în vremurile acelea reprezintă acum un autovehicul comercial uşor - prin comparaţie cu giganţii de 40 de tone din prezent. Prima fotografie a unui autovehicul comercial uşor Opel datează din 1901 şi prezintă Lutzmann ca un fel de cărucior pentru bagaje, cu caroserie închisă - cu o putere de 5 cp şi o viteză de aproximativ 20 km/h!

Vremuri moderne: trăsurile se transformă în camioane

Primele autovehicule de transport au fost curând urmate de autovehicule practice pentru livrări: cu „System Darracq” (din 1902). Opel deja folosea dispunerea motorului în faţă, transmisie, arbore cardanic şi tracţiune spate, folosite şi în prezent. Pornind de la această bază, autovehiculele cu caroserie închisă, pentru livrări şi publicitate, au fost produse până în anii '20 - în special ca unităţi individuale conform specificaţiilor clienţilor.

În 1924, Opel a fost primul producător german care a demarat producţia cu o linie de asamblare - vremuri moderne caracterizate de modelele de 4 cp din Rüsselsheim. Din mai 1924 şi până în iunie 1931 au fost produse, în total, 119.484 de unităţi din modelul legendar „Laubfrosch” (brotăcel). Opel „Dienstwagen” (maşină de serviciu) din 1931 a fost poate primul autovehicul comercial uşor conform principiilor moderne. Acest panel van cu o sarcină utilă de 500 kg a fost de mare succes în clasa sa, acoperind o cotă de piaţă de 80%. Opel a produs 22.000 de unităţi din modelul „Dienstwagen” de 23 cp. Un alt succes a fost Opel Blitz „Eintonner” din 1934 - ca autovehicul platformă sau panel van. Micul Blitz a fost versiunea de bază a bine-cunoscutului camion Opel.

Partea a 2-a: epoca Opel „Schnelllieferwagen” (autovehicul pentru livrări rapide)

Perioada „Wirtschaftswunder” (miracolul economic) a Germaniei este epoca modelului Opel „Schnelllieferwagen” (autovehicul pentru livrări rapide). Regula de bază pentru oamenii de afaceri este livrarea cât mai rapidă către clienţi, iar modelul Opel Olympia a făcut posibilă respectarea acestei reguli încă din 1950, fiind urmat îndeaproape de modelul Olympia Rekord „Schnelllieferwagen” din 1953. Graţie capacităţilor de încărcare, fiabilităţii şi cabinelor de pasageri confortabile, autovehiculele pentru livrări rapide - alături de modelul Opel Blitz din anii '50 - au devenit „hit-uri” ale industriei auto în perioada miracolului economic. În acelaşi timp, modelul Olympia Rekord a stabilit bazele poveştii de succes a modelelor variabile de rulote Opel (Car and Van). Începând din anii '50, liniile moderne şi de o eleganţă aparte ale caroseriei din oţel au devenit reprezentative, având un scop funcţional şi publicitar eficient în acelaşi timp. Capacitatea de încărcare mare a fost un alt element impresionant, cu o sarcină utilă de până la 515 kilograme.

La începutul anilor '60, partenerul ideal al meşterilor era Opel Rekord P2. „Autovehiculul pentru livrări rapide într-o nouă formă - la dispoziţia dumneavoastră” a fost promisiunea Rekord P2, îndeplinită cu ajutorul spaţiului de încărcare mare, costurilor de funcţionare reduse şi fiabilităţii bine-cunoscute. Repertoriul P2 a inclus două motoare puternice şi extrem de rezistente, cu o cilindree de 1,5 l şi 50 cp, respectiv cu o cilindree de 1,7 l şi 55 cp; şi o transmisie semi-automată cu trei viteze, denumită „Olymat”, a fost disponibilă. Între 1960 şi 1963 au fost produse 32.026 de autovehicule pentru livrări rapide în Rüsselsheim.

Modelul Opel Rekord C Caravan din 1966 a declanşat popularitatea modelelor station wagon de mari dimensiuni. La exterior, Caravan a captivat cu forma de „sticlă Coca-Cola” sub geamuri. În ceea ce priveşte confortul, puntea spate cu cinci braţe a asigurat o experienţă plăcută la volan. Rekord C a fost disponibil şi ca autovehicul destinat exclusiv livrărilor.

Parte a 3-a: Combo a început epoca „plafoanelor ridicate” în anii '80.

În anii '80, cei de la Opel au înţeles că un autovehicul cu înălţime generoasă, dar dimensiuni externe compacte, era ideal şi pentru nevoile familiilor şi iubitorilor de activităţi în aer liber: astfel, Kadett Combo a apărut în 1985. Primul Combo a beneficiat de un spaţiu de depozitare cu 25 cm mai înalt decât echivalentul său din gama de autovehicule comerciale. Peretele de partiţie dintre scaune a fost o dovadă a faptului că flexibilitatea deja reprezenta o prioritate esenţială pentru Kadett Combo: putea fi dotat cu o plasă opţională sau chiar şi o uşă, pentru ca lungimea spaţiului de depozitate să se extindă până la parbriz.

În 1993, modelul Combo a devenit o linie separată. Partea frontală a modelului Combo B a fost aproape identică modelului Corsa, fiind completată de un ampatament prelungit şi un compartiment de încărcare înalt, în formă de cutie, cu un volum pe peste 3.100 l.

O adevărată „familie Combo” a fost lansată în 2001, prin Combo Tour. Această variantă a Combo C a fost prevăzută cu plase de depozitare practice, buzunare în portiere şi alte dotări precum suporturi integrate pentru pahare. Pe baza modelului Tour, Opel a dezvoltat chiar şi un prototip sportiv pentru fanii curselor: Combo „Eau Rouge“, un nume care aminteşte de combinaţia faimoasă de curbe a circuitului Spa-Francorchamps, din Belgia, a fost prevăzut cu motorul Corsa GSi. În timp ce „Eau Rouge” a fost piesa de rezistenţă în cadrul Salonului Auto de la Paris din 2002, modelul Combo Tramp, cu o protecţie pentru baia de ulei şi o gardă la sol mai ridicată cu 20 de milimetri, a asigurat plăcerea condusului pe şosele şi în afara acestora, începând din 2005.

Începând din 2002, clienţii Combo D au fost primii care au putut alegere între două variante de lungime a autovehiculului. Iniţial, Combo D era disponibil în variantă cu cinci locuri şi ampatament lung sau scurt, acoperiş normal sau înălţat, uşi laterale glisante standard şi hayon de station wagon sau uşi duble în spate.

Partea a 4-a: Opel Combo, Vivaro şi Movano

A cincea generaţie a modelului Opel Combo compact şi multifuncţional a fost lansată în 2018. Noul model este disponibil atât ca autoturism – Combo Life – cât şi ca autovehicul comercial uşor – Combo Cargo – în mai multe variante. Ambele sunt disponibile în variantă M (4,40 metri) sau XL (4,75 metri). Autovehiculul pentru familie este disponibil în varianta cu cinci sau şapte locuri şi un volum al portbagajului de până la 2.693 de litri. Modelul panel van oferă un spaţiu de depozitare de până la 4,4 m3, destul pentru doi europaleţi, şi poate suporta o sarcină utilă de până la 1.000 kg.

A treia generaţie de modele de autovehicule comerciale uşoare de succes – Opel Vivaro

Începând cu 2001, Vivaro şi-a câştigat renumele de transportator de marfă sau “birou pe roţi”, cu aproximativ un milion de unităţi ieşite de pe linia de asamblare. Modelul Vivaro oferă o gamă adaptată nevoilor clienţilor - un panel van de transport, un crew cab pentru şase pasageri, o autoplatformă şi un Combi pentru transportul de persoane, plus - pentru prima dată - trei variante de lungime, în loc de două (4,60 m, 4,95 m şi 5,30 m). Cu un volum maxim de încărcare de 6,6 metri cubi, noul Vivaro are o sarcină utilă de până la 1.400 kg – cu 200 kg mai mult decât modelul anterior. Acelaşi lucru este valabil şi pentru capacitatea de tractare: greutatea maximă a remorcii de 2.500 kg este cu o jumătate de tonă mai mare decât până acum. Doar înălţimea este una mică, majoritatea variantelor având o înălţime de 1,90 m. Astfel, noul Vivaro poate intra în parcări subterane şi centre comerciale cu acoperişuri joase, facilitând operaţiunile de încărcare şi descărcare. Începând din acest an, există şi o versiune complet electrică, Vivaro-e, pentru livrări în mediul urban fără emisii. În funcţie de baterie, are o autonomie între 230 şi 330 km, conform ciclului de testare WLTP .

O soluţie completă: Opel Movano

Noul Movano panel van este disponibil în patru variante de lungime şi trei de înălţime, cu o masă maximă admisă de până la 4,5 tone şi un volum de încărcare de 17 metri cubi. 150 de variante diferite de caroserie şi conversii sunt oferite din fabrică. În funcţie de variantă, Movano poate transporta până la cinci europaleţi. Ceea ce înseamnă că există un Movano pentru aproape orice cerinţă. Numeroasele sisteme de asistenţă pentru şofer transformă condusul într-o experienţă mai relaxantă şi, mai presus de orice, mai sigură. Sistemul de monitorizare a unghiului mort şi camera video pentru vedere în partea din spate asigură o vizibilitate optimă de jur-împrejur. De asemenea, sistemul de infotainment Navi 50 IntelliLink Pro este compatibil cu Apple CarPlay şi Android Auto, oferind astfel o conectivitate excelentă. Un sistem de încărcare fără fir este disponibil pentru telefoanele compatibile. Movano este autovehiculul comercial uşor de mari dimensiuni din portofoliul Opel. Alături de noul Vivaro şi Combo Cargo, marca germană are cea mai nouă flotă de autovehicule comerciale uşoare de pe piaţă; o flotă care se bucură de o tradiţie de peste 120 de ani.