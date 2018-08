Performanţă spectaculoasă a lui Alex Zanardi în prima cursă de noapte din DTM

O cursă specială pentru Zanardi, fiind prima dată când a concurat fără proteze, având ambele picioare amputate. BMW M4 DTM a fost modificat pentru a-i permite să accelereze şi să frâneze doar cu ajutorul mâinilor.

Prima cursă

Zanardi a evitat situaţiile riscante în primele tururi agitate, după care şi-a intrat în ritm şi în final a ocupat poziţia a 13-a la debutul său în DTM.

Alessandro Zanardi (#12 BMW M4 DTM, BMW Team RMR - calificări: locul 19, cursă: locul 13): "Cursa a fost vizibil mai bună pentru mine decât sesiunile anterioare. Am putut să menţin ritmul destul de bine cu ceilalţi piloţi, în special spre sfârşit. Acest lucru îmi dă încredere pentru cursa a doua. Nu avea sens să-mi asum mai multe riscuri în primul tur şi să derapez pe pistă. Pentru mine a fost important să am o experienţă bună înaintea manşei de duminică."

Cursa a doua

Alessandro Zanardi (BMW M4 DTM) şi-a păstrat calmul la venirea ploii, în timp ce majoritatea piloţilor au schimbat pneurile de mai multe ori. În cele din urmă, italianul, care în luna octombrie va împlini 52 de ani, a trecut linia de sosire pe locul al cincilea, o poziţie remarcabilă pentru doar a doua cursă în DTM. Zanardi venea după o performanţă incredibilă în antrenamente unde terminase cu al 5-lea timp cronometrat şi era cel mai bun dintre piloţii BMW. Performanţa este cu atât mai remarcabilă, dacă luăm în calcul timpul limitat pe care Zanardi l-a avut pentru a se acomoda cu maşina.

Alessandro Zanardi (#12 BMW M4 DTM, BMW Team RMR - calificări: locul 19, cursă: locul 5): "Locul al cincilea este recompensa pentru întregul week-end. Sunt foarte fericit de acest rezultat şi, la vârsta mea, nu vor mai avea prea multe şanse de a sărbători succese competiţionale precum acesta. Am avut viteză bună şi nu am fost sigur ce să fac atunci când piloţii mai lenţi au apărut înaintea mea", a glumit el. "Serios vorbind, sunt recunoscător celor de la BMW Motorsport pentru că mi-au acordat această oportunitate. Mereu au crezut că voi reuşi. Această încredere este un cadou deosebit - şi sunt fericit că am putut să justific acest lucru. Multe mulţumiri şi familiei DTM, care m-a primit cu braţele deschise. Mereu voi păstra în suflet acest week-end. Mi-au trebuit 51 de ani pentru a-l experimenta - dar, în cele din urmă, am avut această şansă."

Alessandro Zanardi - date şi informaţii