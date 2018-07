Peisaje şi experienţe memorabile în a doua zi de off-road la Red Bull Romaniacs Epic 15

Prima zi de off-road a fost una care i-a stors de puteri pe concurenţi, unii dintre ei ajungând în miez de noapte în staţiunea Straja, locul bivuacului. Ploile au transformat traseul dintr-unul dur, într-unul dus mai departe de limita extremului şi în a doua zi organizatorii au fost forţaţi să mai scurteze din traseul gândit iniţial. Chiar şi aşa, lucrurile nu au fost simple pentru cei de la Gold şi Silver. Primii rideri de la clasele care rulează pe cele mai dure trasee din raliu, au izbutit să concureze pe soare şi chiar să ajungă în zone care începuseră să se usuce, însă marea majoritate au avut parte de ploaie torenţială şi în a doua zi.

Cu un start la 1.500 de metri altitudine, traseul a oferit o sumedenie de peisaje care îţi taie răsuflarea şi a fost presărat de urcări abrupte şi lungi, pline cu piatră şi rădăcini. La jumătatea zilei, chiar înainte să ajungă la service point, riderii au rulat printr-o clădire abandonată, pe care au părăsit-o sărind printr-o fereastră, spre deliciul spectatorilor.

Clasa Gold a fost dominată de trioul Wade Young, Manuel Lettenbichler şi Jonny Walker. Mini Letti, cum i se spune germanului al cărui tată câştiga Red Bull Romaniacs în 2009, a pornit primul pe traseu, după ce a câştigat etapa de miercuri. A fost depăşit de cei doi, pentru ca în final să ajungă aproape în acelaşi timp cu Wade Young la finiş. După verificarea timpilor, clasamentul etapei a doua îl are în frunte pe Wade Young, urmat la doar 42 de secunde de Jonny Walker şi de Manuel Lettenbichler la 2 min 59 sec.

În urma victoriei din ziua a doua, Wade Young a devenit şi lider la general, cu aproximativ 250 de km înainte de finalul raliului. La general, concurentul sud-african este urmat de Manuel Lettenbichler şi Jonny Walker.

”Am avut o zi bună, destul de grea şi cred că nu am ales cele mai bune pneuri. Dar mă simt bine şi aştept următoarele zile. Traseul prin clădiri a fost spectaculos şi mă bucur că am avut ce să le arătăm celor care au venit să ne privească.” – Wade Young

”A fost o zi bună per ansamblu. Am avut un ritm bun dimineaţă şi am încercat să îi prind pe Manuel şi Wade, am reuşit şi am rulat împreună în a doua parte a zilei. Am făcut totuşi cam multe greşeli pe câteva urcări şi ei s-au îndepărtat. Nu i-am mai putut prinde. A fost un traseu dur astăzi. Ni s-a spus că va fi uşor, dar nu ştiu la ce s-au referit.” – Jonny Walker

”Chiar înainte de service point a fost o urcare unde eu, Jonny şi Wade, am ajuns împreună. Chiar dacă am fost al treilea, am reuşit să îi depăşesc acolo. A fost o urcare dură dar m-am descurcat. În clădiri este foarte alunecos, însă este distractiv. Nu a fost de loc o zi în care să ai timp să îţi mai tragi răsuflarea şi asta mai ales datorită luptei cu Wade şi Jonny.” – Manuel Lettenbichler

Emanuel Gyenes se află pe locul trei în clasamentul general de la Silver, după cele două zile de off-road, deşi în etapa a doua a pierdut destul de mult timp din pricina unei greşeli făcute pe o urcare cu multe rădăcini.

Ziua a treia este una care duce plutonul din Valea Jiului către Sibiu, riderii urmând să treacă prin trei judeţe : Hunedoara, Alba şi Sibiu. Cu service pointul stabilit în zona numită Mărtinie, traseul este gândit să îi ducă pe concurenţi pe trasee folosite chiar şi în 2004, când s-a desfăşurat prima ediţie a raliului.

Vor fi urcări şi coborâri de speriat, zig-zaguri fără sfârşit şi cărări extrem de sinuoase.

Ediţia 2018 se va termina sâmbătă, 28 iulie, cu un finiş epic pe dealul Guşteriţa din Sibiu. Showul va începe în jurul orei 11.30.