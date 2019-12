Opel România lansează două noi modele importante pentru piaţa noastră: Opel Corsa şi Opel Astra

Subcompacta germană are o lungime de 4,06 metri este oferit cu motorizări diesel şi pe benzină, care dezvoltă o putere între 55 kW (75 cp) şi 96 kW (130 cp). Din primăvară, va ajunge în showroomuri şi versiunea complet electrică a noului Opel Corsa. Gama de transmisii include şi o cutie automată cu opt trepte de viteză.

Varianta de bază are un preţ de 11.304 € (preţ de vânzare recomandat în România, TVA şi discountul din campania actuală incluse). Aceasta oferă deja numeroase sisteme de asistenţă standard, cum ar fi avertizarea privind o coliziune frontală cu frânare automată de urgenţă şi recunoaşterea pietonilor. Pe lângă versiunea complet electrică Corsa-e, versiunile cu motor diesel şi pe benzină sunt disponibile în trei linii de echipare noi: Edition, Elegance şi sportivul GS Line. Varianta cea mai uşoară cântăreşte mai puţin de 1.000 kg Modelul cu 5 uşi cântăreşte doar 980 kg. În comparaţie cu modelul anterior, această variantă este cu 108 kg mai uşoară - o reducere a greutăţii cu aproximativ 10%, deşi noul model are o lungime similară, de 4,06 m. Caroseria brută este cu 40 kg mai uşoară, motoarele compacte cu 3 cilindri sunt mai uşoare cu aproape 15 kg faţă de motoarele cu 4 cilindri din generaţia anterioară. Capota din aluminiu economiseşte 2,4 kg în comparaţie cu capota mai mică din oţel a modelului anterior. Şi greutatea scaunelor a fost redusă. Structura optimizată a scaunelor reduce greutatea cu încă 10 kg.

La fel ca în cazul tuturor modelelor Opel noi, inginerii au optimizat caracteristicile aerodinamice ale noului Corsa în tunelul aerodinamic al Universităţii din Stuttgart, operat de Institutul de cercetare în inginerie şi motoare auto. Rezultatul: cu un coeficient aerodinamic de 0,29 şi o zonă frontală redusă faţă de modelul anterior, de numai 2,13 m2, noul Corsa este unul dintre cele mai aerodinamice autoturisme din clasa sa.

Odată cu noul Corsa, Opel oferă tehnologii şi sisteme de asistenţă pe care clienţii le cunosc doar de la modelele din clase superioare. Marca germană pune la dispoziţie farurile adaptive IntelliLux LED® matrix, cu funcţie anti-orbire, în premieră pentru segmentul de autovehicule de mici dimensiuni. Cele opt segmente de LED-uri sunt controlate de camera frontală de ultimă generaţie şi adaptează în mod continuu şi automat fasciculul luminos la fiecare situaţie din trafic şi din mediul înconjurător.

Noul Opel Astra

Noul Opel Astra poate fi deja comandat şi este disponibil cu nivelurile de echipare Edition, GS Line, Elegance, Ultimate şi ediţia specială „120 de ani”. Emisiile de CO 2 sunt reduse cu până la 21% faţă de modelul anterior. Cinci din cele şapte sisteme de propulsie oferite au emisii de CO 2 sub valoarea de 100 g/km. Cu o generaţie complet nouă de motoare şi transmisii, Opel Astra stabileşte noi standarde privind nivelul redus de emisii, cel mai mic din clasa de autovehicule compacte.

Motoarele diesel şi pe benzină ultramoderne cu trei cilindri ale noului Astra – benzină şi diesel, cu puteri între 77 kW/105 cp - 107 kW/145 cp

Motoarele de bază sunt combinate deja standard cu o transmisie manuală cu 6 trepte de viteză. O nouă transmisie automată cu variaţie continuă şi o transmisie automată cu 9 trepte contribuie, de asemenea, la reducerea consumului şi sporirea nivelului de confort.

Şi dezvoltarea meticuloasă în tunelul aerodinamic a contribuit semnificativ la reducerea consumului de carburant şi a emisiilor de CO 2 . Cu o valoare de 0,26, Sports Tourer este autovehicul station wagon cu cel mai mic coeficient aerodinamic din lume, în timp ce varianta cu 5 uşi este lider în clasa autovehiculelor hatchback. Prin urmare, noul Astra este unul dintre cele mai aerodinamice autovehicule compacte de pe piaţă.

Datorită tehnologiilor ultramoderne de reducere a emisiilor, cum ar fi filtrul de particule de benzină (GPF) şi reducerea catalitică selectivă (SCR) pentru motoarele diesel, toate motoarele noi ale modelului Astra respectă deja viitorul standard de emisii Euro 6d. Toate motoarele noi fabricate complet din aluminiu sunt echipate standard cu tehnologia Start/Stop ce reduce consumul de carburant.

Noul Opel Astra poate fi comandat acum la preţuri pornind de la 15.965 euro. Modelul este oferit cu discounturi începând de la 6%, iar pentru ediţiile speciale, clienţii pot beneficia de reduceri de până la 4400 Euro.