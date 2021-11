Noul VW Multivan este disponibil în România de la 41.448 euro

Cu acest autovehicul cu până la şapte locuri, disponibil în versiunile ‘Multivan’, ‘Life’ şi ‘Style’, Volkswagen Autovehicule Comerciale transmite o senzaţie specială în prezentul şi viitorul conectat şi digitalizat. Proiectat în special pentru familii şi persoane sportive active, acest multi-utility vehicle (MUV) se potriveşte în nenumărate scenarii de mobilitate, datorită sistemului său complet nou pentru scaune şi spaţiului de încărcare. Acest lucru este valabil cu atât mai mult cu cât, în paralel cu modelul de bază, Volkswagen Autovehicule Comerciale va comercializa noul Multivan şi în versiunea lungă, cu şi mai mult spaţiu de încărcare. În plus, se preconizează că datorită flexibilităţii sale şi interiorului de înaltă calitate, ce oferă o senzaţie de lounge, noul Bulli se va dezvolta şi în sectorul de piaţă al monovolumelor business şi shuttle-urilor exclusiviste.

Unul dintre cei mai importanţi parametri stabiliţi în specificaţia constructivă, a fost lansarea noului Multivan, spre deosebire de predecesorul său, cu un sistem hibrid plug-in la bord. Motivul este că numai acest tip de sistem de propulsie face condusul urban cu zero emisii şi autonomia ridicată/consumul total scăzut, compatibile una cu cealaltă. Modelul Multivan cu sistem de propulsie plug-in hibrid are în denumire sufixul ‘eHybrid’. Puterea sistemului cu motor electric plus motor pe benzină supraalimentat (TSI): 160kW / 218CP.

Datorită unei baterii litiu-ion de 13 kWh, Multivan eHybrid acoperă distanţele zilnice uzuale exclusiv prin propulsia electrică. În Germania, de exemplu, un studiu al Ministerului Federal al Transportului şi Infrastructurii Digitale arată că 95% dintre toate deplasările zilnice cu maşina sunt mai scurte de 50 de kilometri. Sistemul de propulsie plug-in hibrid a fost conceput în aşa fel încât modelul Multivan eHybrid să pornească în mod implicit cu alimentare exclusiv electrică şi, prin urmare, să parcurgă în special deplasările scurte fără emisii. Numai la viteze de peste 130 km/h intervine şi motorul TSI.

3 motoare cu patru cilindri

În paralel cu sistemul de propulsie plug-in hibrid, Multivan cu tracţiune faţă va fi disponibil cu două motoare TSI pe benzină, cu patru cilindri, supraalimentate. Acestea produc 100 kW / 136 CP şi 150 kW / 204 CP. La acestea, anul viitor se va adăuga un motor diesel TDI cu patru cilindri şi o putere de 110 kW / 150 CP.

Transmisie automată – noul Multivan vine cu DSG în dotarea standard

Toate versiunile de sisteme de propulsie sunt cuplate din standard cu o cutie de viteze cu ambreiaj dublu (DSG). Cutia de viteze DSG cu 6 trepte a variantei eHybrid este o cutie de viteze (DQ400E) dezvoltată special pentru sistemul de propulsie plug-in hibrid şi formează împreună cu motorul electric o singură unitate. Cutia de viteze utilizată pentru versiunile TSI şi versiunea ulterioară TDI este o cutie DSG cu 7 trepte. Pentru prima dată la Multivan, selectarea treptei se realizează electronic şi astfel extrem de simplu, cu un mic buton selector de pe panoul de instrumente.

Conducere semi-autonomă – primul Bulli cu ‘IQ.DRIVE Travel Assist

Numărul de sisteme de asistenţă a crescut semnificativ. În funcţie de specificaţie, există acum peste 20 de sisteme. Caracteristicile standard prezente permanent la bord includ Car2X (sistem local de avertizare), sistemul de monitorizare a zonei Front Assist inclusiv funcţia City Emergency Braking, asistenţă la virare cu noul Turn-off Assist, afişare dinamică a indicatoarelor rutiere, sistemul de menţinere a benzii Lane Assist şi tempomatul. Noile sisteme inovatoare includ ‘IQ.DRIVE Travel Assist’, care facilitează conducerea semi-autonomă de la 0 la 210 km/h. ‘IQ.DRIVE Travel Assist’ îmbină noul tempomat predictiv ‘ACC’ (control liniar) şi Lane Assist (control lateral) într-un nou sistem care sporeşte semnificativ uşurinţa de a conduce şi siguranţa în călătoriile pe distanţe medii şi lungi.

Preţuri Volkswagen Multivan

Multivan 1.5 TSI 100KW – de la 41.448 euro cu TVA inclus

Multivan 2.0 TSI 150KW – de la 45.138 euro cu TVA inclus

Multivan 1.4 eHybrid 160KW - de la 48.904 euro cu TVA inclus

Multivan Style 2.0 TSI 150KW - de la 53.483 euro cu TVA inclus

Multivan Style 1.4 eHybrid 160KW - de la 56.992 euro cu TVA inclus