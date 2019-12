Maserati sărbătoreşte 105 ani de istorieşi se pregăteşte pentru începutul unei noi ere

Compania a fost fondată în Bologna, la data de 1 decembrie 1914, dar, oficial, activităţile la atelierul mecanic au început la data de 14 decembrie.

Fraţii Maserati erau pasionaţi de inginerie mecanică şi iubeau viteza, se urcau cu bucurie la volanul unei maşini de curse, în ciuda faptului că aveau multe angajamente tehnice şi comerciale. Un alt frate, Mario, a contribuit prin crearea faimosului logo Trident (inspirat de Fântâna lui Neptun din centrul Bolognei) şi ultimul frate, Bindo, s-a alăturat Officine Maserati în 1932, după moartea lui Alfieri.

Prima maşină care a purtat simbolul Tridentului a fost construită în 1926. A fost Tipo 26, o maşină de curse care a debutat la Targa Florio în acelaşi an, câştigând locul întâi la clasă de până la 1.5L, avându-l pe Alfieri Maserati la volan.

Aceasta a fost prima dintr-un lung şir de victorii, inclusiv două ediţii consecutive ale Indianapolis 500 (1939 şi 1940), patru victorii consecutive la Targa Florio (1937, 1938, 1939 şi 1940), nouă victorii în F1 şi Campionatul Mondial F1 din 1957 cu Juan Manuel Fangio.

Maserati a revenit la strategiile sale câştigătoare cu MC12, maşina care, între 2005 şi 2010, a câştigat şase campionate internaţionale FIA GT.

Maserati a rămas în Bologna până în 1939. La finalul lui septembrie 1939, după achiziţia mărcii de către familia Orsi, au început operaţiunile pentru transferul sediului Maserati din Bologna (Pontevecchio, unde s-a mutat între timp) în Modena, unde se afla baza afacerilor familiei Orsi, pentru a produce noi maşini, pentru a investi în cercetare şi inovaţie şi pentru a deveni cea mai faimoasă marcă la nivel global a Modenei.

Fabrica din Viale Ciro Menotti, unde se află şi astăzi, s-a deschis oficial la data de 1 ianuarie 1940.

1947 a marcat finalul unei ere şi începutul uneia noi. Colaborarea fraţilor Maserati cu compania s-a încheiat, în timp ce marca şi-a lansat prima maşină de serie, A6 1500.

În 1963, Maserati a început intră într-o nouă fază a istoriei sale: cu lansarea Quattroporte, s-a creat un segment de piaţă complet nou, care anterior nu a existat, acela al maşinilor sedan de lux de înaltă performanţă.

În scurta perioadă sub patronatul Citroën (1967-1975), în timpul căruia proprietarii francezi au introdus primele procese industriale moderne, în următoarea perioadă De Tomaso (1976-1993), fabrica Modena a creat şi a vândut un model destinat a fi unul din cele mai cunoscute ale mfărcii, cea mai bine vândută maşină: Biturbo.

Achiziţionarea companiei de către Fiat a reprezentat începutul unui nou capitol major, care a dus la preluarea controlului Maserati de către Ferrari, în septembrie 1997. Aceştia au fost anii transformărilor majore, în care am văzut naşterea lui 3200 GT (1998), urmată de Spyder (2001), o maşină care a marcat întoarcerea importantă pe piaţa din SUA.

În 2005, Maserati a fost separat de Ferrari şi s-a reîntors sub controlul Grupului Fiat. 2007 a fost un an plin de succes, cu debutul Quattroporte la Salonul Auto Detroit (a cincea generaţie), permiţând un important pas înainte, în special pe pieţe precum Statele Unite, Japonia şi Orientul Mijlociu. În acelaşi an a avut loc prezentarea GranTurismo la Salonul Internaţional Auto de la Geneva, un eveniment important în istoria Mărcii.

În 2009, a fost rândul lui GranCabrio, urmat de alte produse noi care au împrospătat semnificativ gama: noul Quattroporte (acum a şasea generaţie şi prezentat la Salonul Auto Detroit din 2013), Ghibli (Salonul Auto Shanghai din 2013) şi Levante (Salonul Auto Internaţional Geneva din 2016), primul SUV al Mărcii.

După mai bine de un secol de istorie, fabrica Modena încă mai produce maşini extraordinare, vândute în mai mult de 70 de pieţe, toate făcându-se remarcate prin lux, eleganţă, stil, performanţă şi calitate. Aceste caracteristici au făcut din Maserati o adevărată emblemă italiană la nivel global.

Producţia noii super maşini sport, cu foarte multe caracteristici de înaltă tehnologie, este programată să înceapă la fabrica istorică Viale Ciro Menotti în 2020. Lucrări majore de modernizare la liniile de producţie sunt deja în desfăşurare, în principal pentru realizarea versiunii electrice. În acelaşi timp, au început deja lucrările la atelierul de vopsitorie, o adiţie complet nouă a facilităţii.

Cu puterea dată de istoria sa de peste 100 de ani, Maserati este acum gata să înceapă o nouă Eră: trecutul şi viitorul se vor întâlni în mai 2020, când Maserati va ocupa scena mondială pentru prezentarea mobilităţii de mâine.

ISTORIA MASERATI ÎN CIFRE

• 105 ani de istorie

• 80 de ani de activităţi la Fabrica Modena

• 1914: “Alfieri Maserati” fondată la data de 1 decembrie

• 1926: producerea lui Tipo 26, prima maşină ce poartă emblema Trident

• 1939: Maserati se mută în Modena

• 2001: întoarcerea Maserati pe piaţa cheie din SUA

• 2013: Pe 30 ianuarie s-a deschis Fabrica Avv. Giovanni Agnelli (AGAP) în Grugliasco (TO)

• 2016: maşina cu numărul 100,000 este construită de fabrica Avv. Giovanni Agnelli (AGAP) la Grugliasco (TO)

• 2016: începerea producţiei pentru Maserati Levante la Mirafiori (TO)

• 2019: Ghibli numărul 100,000 este produs la fabrica Avv. Giovanni Agnelli (AGAP) la Grugliasco (TO)