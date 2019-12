iDEAS: studenţii cu profil tehnic sunt provocaţi să proiecteze maşina viitorului

Competiţia este organizată în jurul conceptelor de conducere autonomă şi a nivelurilor de automatizare definite de industrie, unde nivelul 0 reprezintă absenţa oricărui sistem de asistare la condus, iar nivelul 5 reprezintă automatizarea maximă, unde nu mai este necesară existenţa unui subiect uman pentru a monitoriza sau controla deplasarea vehiculului.

Provocarea pe care Continental o lansează odată cu ediţia din acest an a competiţiei este iDEAS in High Traffic +, în care concurenţii sunt încurajaţi să construiască maşini autonome care să se descurce în condiţii de trafic semaforizat şi cu alţi participanţi la trafic: respectarea unui traseu predefinit, recunoaşterea şi respectarea semnelor de circulaţie şi a culorilor semaforului, detectarea posibilelor obstacole frontale şi evitarea acestora, oprire la trecerea de pietoni, detectarea staţiilor de încărcare etc.

„Cunoscută până acum sub numele Electro - Mobility, competiţia s-a reinventat sub acest concept nou, devenind o competiţie adresată tuturor studenţilor pasionaţi de inginerie şi nu numai. Intelligent Driving, Engineering and Autonomous Systems, pe scurt, iDEAS, pune accent nu doar pe realizarea unui produs final care să fie conform cu cerinţele, dar mai ales pe procesul în sine, care este unul de învăţare continuă. Se vor bifa astfel funcţionalităţi de natură mecanică, hardware şi software, iar participanţii vor concura în baza unui system de scoring similar jocurilor pe calculator, unde, pentru a trece în următoarea etapă trebuie să fie îndeplinite anumite cerinţe”, a spus Rareş Antăluţ, preşedintele juriului iDEAS Embedded.

În paralel se vor desfăşura alte două competiţii: iDEAS Software, construită în jurul sarcinilor de programare şi iDEAS Hardware, în care studenţii sunt provocaţi să construiască pe loc un circuit electric.

„Continental vine în întâmpinarea tinerilor pasionaţi de tehnologie şi îi încurajează să lucreze în echipă, transformându-şi astfel ideile în realitate. Competiţia studenţească iDEAS este o oportunitate de învăţare practică pentru că îi provocăm să pună în aplicare cunoştinţele dobândite la facultate. În tot acest proces, concurenţii beneficiază de expertiza şi de sprijinul colegilor noştri, care îi vor ajuta să înţeleagă cum este să dezvolţi un prototip al unui produs funcţional. Prin organizarea acesteia continuăm parteneriatul cu mediul academic şi contribuim alături de profesorii din mediul universitar la creşterea nivelului de pregătire al studenţilor în acest domeniu”, a spus Marian Petrescu, directorul locaţiei Continental din Iaşi.

Valoarea totală a premiilor oferite de Continental se ridică la suma de 9500 de euro. Finala competiţiei are loc în luna mai, când echipele concurente vor avea ocazia să-şi prezinte proiectul în faţa unui juriu format din specialişti Continental şi să facă o demonstraţie practică pe o pistă care va simula traficul din oraş. Înscrierile se fac până la data de 22 decembrie.