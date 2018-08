Hungarian Baja 2018 - MINI încheie competiţia cu două maşini în fruntea clasamentului

Joan “Nani" Roma (Spania) şi navigatorul Alex Haro (Spania) au fost extrem de bucuroşi ca urmare a victoriei în clasamentul general, după ce au câştigat trei probe speciale şi nu au coborât din Top 3 în celelalte tronsoane cronometrate. Roma a avut încă un motiv de bucurie: ultima dată când a concurat în Hungarian Baja a fost în 2013 şi a obţinut victoria şi atunci. Cinci ani mai târziu, (2018), el a revenit pe cea mai înaltă treaptă a podiumului!

Roma şi Haro nu au avut o misiune simplă. Până la final ei au fost presaţi de cel de-al doilea echipaj MINI, Jakub "Kuba" Przygonski (Polonia) şi navigatorul Tom Colsoul (Belgia). În fapt, tânărul polonez a fost cel care a deschis ostilităţile prin câştigarea superspecialei, cea care a început programul celor două zile de competiţie.

Przygonski şi Colsoul au obţinut şi victorii de probă specială, dar rezultatul final a fost decis în ultimul tronson cronometrat, care a inclus şi vaduri de apă şi unde Przygonski a fost lăsat în urmă de Roma, care s-a impus cu un avans de doar 16 secunde. În ciuda clasării pe poziţia a doua, Przygonski părăseşte Ungaria cu mult doritele puncte care să-l păstreze în fotoliul de lider al ediţiei 2018 a Cupei Mondiale FIA de Raliuri Cross-Country.

Joan "Nani" Roma: "Este plăcut să câştig aici şi să am sentimentul competiţiei din nou. Kuba a făcut o treabă foarte bună; el este foarte rapid şi pentru noi a fost foarte dificil să rulăm în viteze de Baja după Raliul Drumul Mătăsii, dar suntem fericiţi. Echipa a făcut o treabă foarte bună, am acumulat ceva kilometri cu Alex, iar MINI John Cooper Works Rally a funcţionat foarte bine, ceea ce este cel mai important lucru."

Jakub "Kuba" Przygonski: "A fost o cursă destulă de înşelătoare, cu multe treceri prin apă. Am luptat cu Nani şi aproape l-am învins, ceea ce a fost plăcut. Pentru că Nani este un pilot foarte experimentat, cu victorie în Dakar, aşa că este plăcut să ai şansa de a concura împotriva lui. MINI John Cooper Works Rally a fost foarte bun. În ultima etapă, am riscat mult şi aproape am reuşit. Am trecut prin câteva bălţi lungi, aproape că am trecut fără să atingem apa. Punctele sunt bune, suntem fericiţi, iar următoarea cursă este la mine acasă, Baja Poland."