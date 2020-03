FOTO Test Drive Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

Am acceptat Panamera în momentul în care Porsche a decis să transforme o caroserie anostă şi fără suflet într-una elegantă, cu testosteron... când a apărut Panamera Sport Turismo. Anul trecut am zburat până la Praga să facem cunoştinţă cu Taycan, şi pentru că jurnaliştii aveau încă embargou în a urca la volanul primului model electric de serie din istoria Porsche, ne-am consolat cu o Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.

Dacă simt nevoia să fac o reverenţă în faţa unui model Porsche... sincer... nu este vreun GT3 RS sau GT2 RS, nici măcar 714 GT4, este acest Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo.

GALERIE FOTO

Sub o caroserie ”inocentă” care mimează parfumul unui combi de familie se ascunde atâta tehnologie cât să faci fericiţi o duzină de extratereşti aflaţi la un cerc ştiinţific de weekend.

Nu ştiu cu ce să încep... Probabil cu detaliul care face această maşină să aibă o relaţie specială cu planeta noastră, are o masă de 2.400 kg. Uriaş! Pe Janis Joplin o descoperi în cei aproximativ 35 km pe care îi poţi rula electric. Da! Dintr-o baterie de 14,1 kWh este hrănit un motor electric de 136 CP şi 400 Nm. Porsche spune că poţi parcurge aproape 38 km electric, cu alte cuvinte, la acest capitol cei de la Porsche sunt sinceri. După asta intră în scenă Einstein. Cele 2.400 kg la gol, care în viaţa de zi cu zi înseamnă aproape 2,6 tone ajung la 100 km/h în 3,4 secunde. Este momentul în care începi să te întrebi dacă cei de la Porsche nu au vreo înţelegere cu timpul, pentru că logica nu prea te ajută să accepţi asocierea de cifre de mai sus.

Deşi maşina de test era echipată cu pneuri de iarnă, în jurul oraşului Praga erau puţin peste zero grade, o linie dreaptă de asfalt mi-a concediat logica definitiv. Nu am ajuns la 100 km/h în 3,4 secunde, dar undeva în jurul valorii de 4 secunde s-a întâmplat cu ajutorul ”launch control”. Şocul uriaş nu este reprezentat de violenţa catapultării iniţiale, este reprezentat de incapacitatea de a face clarul pe imaginea din faţă, decorul vine cu o aşa de mare viteză spre tine încât ai nevoie de sânge rece. Maşina are nevoie de 2,2 secunde pentru a ajunge de la 80 la 120 km/h.

Sub capotă, avem un V8 de 4 litri supraalimentat care dezvoltă 550 CP şi 770 Nm, iar puterea totală a sistemului hibrid este de 680 CP şi 850 Nm. Evident, toată această putere ajunge, via o cutie automată cu 8 trepte, la ambele punţi.

După o zi de tortură, am predat maşina cu un consum mediu de aproximativ 14 litri, ceea ce este departe de cei 3,7 litri declaraţi în fişa tehnică, şi totuşi atât de puţin pentru 680 CP.

Despre interior... doar faptul că nu vei fi dezamăgit de ce primeşti pentru cei 199.077,48 euro cu TVA, cât costă acest model înainte de a pune opţionale pe el.

Este un GT superb, unul care să îţi aducă orizontul mai aproape. Până la un anumit punct, Panamera ştie într-un mod miraculos să-şi camufleze masa. Dar un drum virajat de munte cu asfalt umed, spre zero grade şi pneuri de iarnă... un cocktail care te obligă să-ţi ajustezi reperele. Chiar dacă maşina era echipată cu sistemul de frânare cu discuri ceramice, fizica chiar nu poate fi păcălită.

Ai un supercar, te întâlneşti cu o Panamera Sport Turismo, vezi ce scrie pe spatele maşinii înainte de a îndrăzni să-l provoci pe cel de la volan, s-ar putea să regreţi.

Material publicat în Revista Adevărul Auto Nr. 17

FOTO - Radu Chindris / Porsche

Fişă tehnică – Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid Sport Turismo

Motor – hybrid, V8, 3.996 cmc, 550 CP@5.750-6.000 rpm, 770 Nm@1960-4.500 rpm / Motor electric – 136 CP@ 2.800 rpm, 400 Nm @2.300 rpm / Putere sistem hybrid – 680 CP şi 850 Nm / Transmisie – cutie automată cu 8 trepte dublu ambreiaj, tracţiune integrală permanentă / Performanţe – 310 km/h v. max, 0-100 km/h în 3,4 secunde / Portbagaj – 425/ 1.295 litri / Rezervor – 80 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 5049/1937/1432, ampatament (mm) – 2950 / Consum mediu declarat – 3,7 l/100 km / Preţ de bază (euro cu TVA) – de la 199.077,48 euro