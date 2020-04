FOTO Test Drive Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI

Am testat un Sprinter în configuraţia L2H1, propulsie, masă maximă autorizată 3.500 kg, propulsor V6 de 2.987 cmc, 190 CP disponibili la 3.800 rpm şi 440 Nm între 1.400 şi 2.400 rpm. Puterea ajunge la puntea spate via o cutie automată 7G-TronicPlus.

Postul de conducere

Mercedes-Benz redefineşte ergonomia în acest segment. O poziţie la volan cu o vizibilitate mai bună datorită unei linii mai joase a planşei de bord. Nu trebuie să-ţi ridici scaunul pentru a putea privi peste planşa de bord. Nu vei avea dificultăţi în găsirea unei poziţii perfecte la volan, nivelul reglajelor este complet, scaunul şoferului oferă şi reglaj pentru lungimea şezutului. Ergonomia postului de conducere este completată de volanul ”împrumutat” de la divizia auto. Da, este un volan care poate fi regăsit pe S Class, noul G Class, şi da, oferă posibilitatea navigării atât prin meniul computerului de bord, dar şi al sistemului MBUX graţie zonelor sensibile la atingere.

GALERIE FOTO

Navigarea este intuitivă, comenzile de pe partea stângă a volanului sunt dedicate tabloului de bord, cele din dreapta pentru ecranul central al sistemului MBUX. Cromatica tabloului de bord şi a display-ului HD central de 10.25 inch a fost atent aleasă, ai o senzaţie de calm, relaxare şi calitate când priveşti bordul. Există posibilitatea de a da comenzi vocale sistemului. ”Hey Mercedes”... şi apoi îi poţi spune maşinii să-şi stabilească traseul spre primul fast-food, hotel sau benzinărie. Îi poţi spune sistemului că îţi este frig şi el va ajusta temperatura interioară, sau doar că îţi este foame şi îţi va afişa o listă de sugestii pentru a scăpa de acest inconvenient. Manevrele în spaţii înguste sau cu spatele sunt ajutate atât de vizibilitatea bună oferită de oglinzi, dar şi de senzori şi camera video spate panoramică montată la nivelul plafonului. Aici va trebui puţină atenţie, ea va putea fi agăţată de eventualele manevre prea temerare pe lângă copaci.

Zona cargo

În configuraţia testată, vorbim despre o zonă cargo cu o lungime de 3.272 mm. Lăţimea este de 1.787 mm, iar între pasajele punţii spate avem o lăţime de 1.350 mm. Înălţimea podelei este la 628 mm faţă de sol, versiunea L2H1 oferă o suprafaţă de încărcare de 5,081 metri pătraţi şi un volum de 9 metri cubi. De reţinut faptul că sarcina maximă suportată de plafon este de 150 kg.

La volan

Probabil unul dintre cele mai rafinate ansambluri motor-cutie de viteze din universul comercialelor uşoare. Extrem de rafinat propulsorul, fără vibraţii, modul linear în care livrează puterea, rezerva de putere disponibilă în orice clipă, sunetul acestuia, modul fluid în care sunt schimbate treptele... totul impresionează plăcut. Răspunsul promt în cazul unui kickdown şi reprizele sunt alt element care vor surprinde plăcut. Evident, o notă de plată trebuie achitată, şi este reprezentată de consum. Urban vei oscila între 12 şi 14 litri, lucrurile stau mai bine la drum lung. Cu maşina neîncărcată pe un traseu mixt care a inclus preponderent drumuri naţionale şi judeţene am obţinut un 8,8 litri. Cu maşina încărcată aproape de valoarea sarcinii maxime, poate şi câteva kilograme peste, nu am cântărit încărcătura, pe acelaşi traseu am urcat spre 10 litri. Împresionant este faptul că maşina aproape nu simte încărcătura, reprizele sunt aproape la acelaşi nivel. Şi sistemul de frânare se achită onorabil de sarcină, abia resimţi încărcătura.

Direcţie este o idee cam uşoară. Acest detaliu îl resimţi pe autostradă la viteză mare, în oraş este o binecuvântare însă.

Text - Constantin Ciobanu

FOTO - Mihai Dăscălescu

Fişă tehnică – Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI

Motor – turbo, diesel, V6, 2987 cmc, 190 CP@3800 rpm, 440 Nm@1400-2400 rpm / Transmisie – cutie automată cu 7 trepte, tracţiune spate / Performanţe – nc/ Zonă cargo – L/l/h (mm) 3272/1787/1519 Rezervor – 71 litri, AdBlue – 22 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 5932/2175/2331, ampatament (mm) – 3665 / Consum mediu declarat – 9,6 l/100 km / Preţ de bază (euro cu TVA) – de la 19.900