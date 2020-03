FOTO Test Drive Mazda2 1.5 Skyactiv-G

Dacă ai norocul să poţi călători, nu-ţi refuza acest privilegiu. Îţi vei umple vitrina experienţelor personale cu trofee de pe întreaga planetă... Dar întotdeauna, întoarcerea acasă, întâlnirea cu un fel de mâncare dragă care îţi aduce aminte de copilărie îţi va încărca bateriilor. Cam asta este Mazda2 pentru mine, un fel de mâncare drag care îmi aduce aminte de nişte vremuri care par uitate.

Când am debutat în presă conta maşina, modul în care reuşea să comunice cu tine. Personalizarea, conectivitatea, infotainment... erau concepte care nu aveau le-gătură cu automobilul. Evident că Mazda2 nu îţi propune o călătorie în timp, dar este o maşină care te bucură prin faptul că pune în centru ex-perienţa pură de a conduce.

Întâmplător, am testat recent Mazda2, aşa că feedback-ul era relativ proaspăt când am aterizat la Atena pentru întâlnirea cu ”noua” Mazda2. Eram destul de curios să văd ce ascund niponii sub un update menit a reîmprospăta imaginea subcompactei nipone. Aşadar, un MY 2020 (Mo-del Year 2020), o tradiţie peste ocean, ca mode-lele să primească anual mici upgrade-uri pentru a le menţine proaspete pe piaţă.

La nivel estetic, Mazda2 propune un design cu detalii rafinate care să amplifice sentimentul calitatea percepută. La exterior notăm o redesenare a barelor faţă/ spate, adoptarea aripii cromate caracteristice întregii game Mazda, precum şi o nouă structură a grilei faţă pe care ”plutesc numărul de înmatriculare şi sigla constructorului nipon. Micuţa niponă a primit faruri full LED, pre-cum şi posibilitatea de a fi echipată cu jante de 16 inch.

Niponii au devenit ceva mai jucăuşi şi au acceptat să aducă ceva mai multă culoare la interior. echipare de top, Takumi Plus, tapiţeria din piele este disponibilă într-o combinaţie de albastru şi gri, care îşi schimbă nuanţa în funcţie de lumină, în timp ce pe nivelurile Challenge şi Takumi tapiţeria textilă propune un joc de nuanţe de negru şi maro. Versiunea de tapiţerie va dicta şi culorile şi anumite materiale de pe portiere, bord, inelele fantelor de ventilaţie şi de pe punctele de sprijin pentru genunchii ocupanţilor locurilor din faţă.

Mazda2 este altfel la interior, nu ştiu dacă în sensul bun sau rău. Personal m-am simţit bine, este un exerciţiu interesant să te afli la volanul unei maşini care nu te atacă cu nenumărate display-uri şi informaţii desenate cât mai ”ingenios”. Cert este că subcompacta niponă a câştigat vizibil la capitolul calitate a materialelor şi calitate a asamblării.

Probabil cel mai mare salt l-am perceput la izolarea fonică, mult mai silenţioasă această versiune 2020. Scaunele faţă sunt noi, şi în funcţie de nivelul de echipare pot fi şi încălzite. Echipările superioare pot aduce şi volan încălzit, cameră video pentru marşarier, oglinzi electrice pliabile, ecran color tactil de 7 inch, Apple CarPlay şi Android Auto. Mazda2 este disponibilă cu o singură motorizare. Da, nu este nicio greşeală în ceea ce am spus. Pare un act de curaj să te prezinţi în faţa clienţilor cu un Skyactiv-G de 1.5 litri aspirat care dezvoltă 90 CP şi 148 Nm cuplu motor. Este adevărat, niponii au integrat pe micuţul model şi sistemul mild-hybrid şi i-stop.

Magia acestui propulsor constă în faptul că reuşeşte să nu dezamăgească din punct de vedere al resurselor oferite, chiar dacă în cazul unor pante, dacă-l scapi din ture... zici că s-a deschis o paraşută în spatele maşinii, cu puţină implicare te poate face să zâmbeşti.Au fost momente în care am zâmbit pe coatele elene la volanul Mazda2. Nu ştiu dacă îl pot numi zâmbet, dar o expresie de totală uimire am avut pe chip la finalul traseului când am privit consumul mediu. Un traseu de coastă, cu pasaje scurte de condus sportiv... la finalul zilei pe bord era afişată valoarea 5,1 litri. Impresionant. Mazda2... cum am spus în debutul materialului, ajunge într-o zonă care stimulează o ciudată stare de bine, de melancolie, de dor după nişte vremuri care în mod cert nu se mai întorc. Categoric îşi are locul ei în acest peisaj al clasei B dominat de crossovere şi SUV-uri.

Fişă tehnică – Mazda2 1.5 Skyactiv-G

Motor – aspirat, benzină, L4, 1496 cmc, 90 CP@6000 rpm, 148 Nm@4000 rpm / Transmisie – cutie manuală cu 6 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 183 km/h v. max, 0-100 km/h în 9,8 secunde / Portbagaj – 250/882 litri / Rezervor – 44 litri/ Dimensiuni – L/l/h (mm) 4.070/1.695/1.515, ampatament (mm) – 2.570 / Consum mediu declarat – 4,1 l/100 km / Preţ de bază (euro cu TVA) – de la 14.190