FOTO Test Drive Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CP

În cel mai competitiv segment din industria auto, Ford Puma are de luptat cu peste 20 de competitori, toţi fiind extrem de bine pregătiţi şi aliniaţi la cerinţele tot mai exigente ale pieţei. Dacă ar fi să fim subiectivi, am putea spune încă de la început că Puma este cel mai bun, cel mai frumos şi să îl declarăm campionul clasei, toate doar pentru că el se produce exclusiv la Craiova, în fabrica Ford unde lucrează peste 6.200 de români. Însă nu acesta este scopul acestui test pentru că după primul contact cu maşina, la testul internaţional care a avut loc la Malaga, în Spania, am tras primele concluzii clare de la volanul celui mai atractiv crossover al momentului.

Deşi designul este de cele mai multe ori subiectiv, este greu să negi evidenţa – Ford Puma arată spectaculos şi are un impact vizual imediat asupra privitorului, cu elemente dinamice, puternic conturate şi multă personalitate regăsită până la cele mai mici detalii. Cu o lungime a caroseriei de 4,18 metri, Puma este construită pe aceeaşi platformă cu Fiesta, dar este mai lungă cu 146 mm, o altă schimbare importantă fiind creşterea ampatamentului cu 95 mm pentru a permite montarea în extremităţile caroseriei a unor roţi de mari dimensiuni pentru acest segment. Puma vine încă din echiparea de bază cu jante de 17 inchi, ceea ce conturează o imagine musculară pentru întregul design.

Cu o siluetă clară de coupé, Puma nu face rabat de la spaţiul interior, pe locurile din spate locul pentru cap este generos chiar şi la 1,85 m înălţime. Însă latura practică este clar evidenţiată când ajungem la portbagaj. În primul rând există posibilitatea de a comanda un hayon electric, foarte rar disponibil în segment, iar tăblia superioară care acoperă bagajele a fost proiectată şi patentată pentru a se plia perfect după bagajele mai înalte, fără ajustări suplimentare.

Podeaua portbagajului este dublă şi poate fi poziţionată pentru adâncime maximă sau pentru a avea o podea plană care permite încărcarea obiectelor lungi. Iar asta nu este tot, pentru că Puma introduce în segment un element inovator denumit MegaBox. Sub tăblia portbagajului găsim o cutie cu adâncimea de 30,5 cm, cu un volum de 80 de litri, din material plastic, care poate suporta o greutate de până la 75 kg.

Este extrem de practică şi are un dop pentru a elimina apa dacă este nevoie de spălare după transportul unor obiecte murdare, de la pantofi de ciclism şi până la orice altceva derivă din activităţi outdoor. Este o inovaţie foarte-foarte practică, care în plus aduce volumul portbagajului la o valoare utilă de 456 de litri, un adevărat record dacă privim dimensiunile maşinii.

Pentru primul test pe care îl puteţi citi în online am ales motorizarea turbo, pe benzină, de 1,0 litru, cu trei cilindri, în versiunea în care dezvoltă 155 CP, aceasta fiind ajutată de un sistem hibrid să obţină valori de consum mai mici. Unitatea turbo este disponibilă şi în versiunea hibrid şi non-hibrid, cu 125 CP.

Dacă motorizarea de 125 CP este una corectă şi echilibrată, cea de 155 CP face ca Puma să se poziţioneze într-un segment al maşinilor rapide, care oferă multă plăcere la conducere. Propulsorul este vivace, răspunde rapid la orice apăsare a pedalei, iar în zona de turaţii superioare se remarcă printr-un comportament plin de sportivitate. Sunetul este specific unei configuraţii cu trei cilindri, dar nu este deranjant pentru pasageri, ci mai degrabă plăcut în sarcină. Sistemul hibrid aduce avantajul că susţine în cadrul reprizelor motorul pe benzină şi oferă un plus de rapiditate la creşterea turaţiilor. De asemenea, graţie sistemului hibrid care compensează imediat lipsa de cuplu din zona inferioară a turometrului, mersul subturat specific aglomeraţiilor urbane este lipsit de vibraţii şi de tipica lipsă de răspuns la apăsarea pedalei de acceleraţie.

Comportamentul dinamic face cinste lui Ford, care mereu s-a poziţionat în top, indiferent de segment. Puma se conduce extrem de plăcut, beneficiază de multă sportivitate şi un tren de rulare sigur, care imprimă precizie la orice schimbare de direcţie. Pe viraje, Puma se simte capabilă să susţină fără probleme o putere mai mare, ceea ce ne face să credem că o versiunea mai puternică nu este exclusă.

Un mare merit este că nu s-a făcut rabat de la confort, denivelările fiind filtrate destul de eficient, doar rosturile scurte fiind o problemă, dar manifestată general în segmentul mic şi compact.

La startul vânzărilor, Puma poate fi comandată în trei versiune de echipare – Titanium, Titanium X şi ST-Line X, iar din luna mai va fi oferită şi o echipare Vignale. Chiar dacă preţul de listă de 20.250 de euro pare unul mare, trebuie notat faptul că Puma vine foarte bine echipată în versiunea de bază, dar şi că vor exista oferte speciale extrem de competitive. De aceea, recomandarea pentru cei care vor să achiziţioneze un Ford Puma este să meargă într-un showroom şi să ceară o ofertă personalizată.

Text: Dragoş Craiovan

Foto: Ford

Fişă tehnică Ford Puma 1.0 EcoBoost Hybrid 155 CP

Motor – benzină, turbo, L3, 999 cmc, 155 CP@6000 rpm, 190 Nm@1900-5500 rpm. / Transmisie – cutie manuală cu 6 trepte, tracţiune faţă / Performanţe – 205 km/h v. max, 0-100 km/h în 9,0 secunde / Portbagaj – 456 litri / Rezervor – 42 litri / Dimensiuni – L/l/h (mm) 4207/1805/1552, ampatament – 2588/ Consum mediu declarat – 5,6 l/100 km / Preţ – de la 25.000