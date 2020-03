Ford Trucks este lider în segmentul vehiculelor municipale şi de construcţii

Luna mai 2017 a marcat o etapă importantă în evoluţia companiei Cefin Trucks, prin lansarea oficială a activităţii de importator Ford Trucks.

În primul an de activitate, Cefin Trucks, în calitate de importator şi distribuitor al Ford Trucks, a înregistrat vânzări de 157 de unităţi (1% pentru segmentul de transport, 17% pentru segmentul de construcţii şi 7% pentru segmentul de vehicule specializate), cu o cotă de 2,36%.

În al doilea an, compania şi-a îndeplinit şi depăşit obiectivul stabilit, surclasând deja, în semestrul al doilea, doi competitori cu o prezenţă tradiţională pe piaţă. Numărul unităţilor vândute s-a dublat, ajungând la 357, iar cota de piaţă la 4,1%.

Vânzările au crescut şi mai mult în 2019, cu peste 555 de unităţi livrate şi o cotă totală de piaţă de peste 8%, cumulând în noiembrie 2019 un total de peste 1000 de unităţi Ford Trucks, cifră celebrată alături de parteneri şi clienţi. Datorită lansării F-MAX, un vehicul perfect potrivit pentru transportul internaţional, Cefin Trucks intenţionează să-şi mărească cota de piaţă în segmentul respectiv, unde potenţialul de creştere rămâne foarte ridicat. Cefin Trucks mizează pe păstrarea poziţiei de lider pe segmentul Construcţii şi Vehicule municipale în 2020. Tot în 2020, Cefin Trucks va extinde reţeaua de service, adăugând o dimensiune multibrand acesteia.

“Pentru al doilea an consecutiv am reuşit performanţa de a ne menţine poziţia de lider de piaţă în segmentul de Vehicule pentru construcţii, cu o cotă de piaţă de 28,3%, precum şi în zona de Vehicule municipale cu o cotă de piaţă de 68,9%. Am atins o cifră de afaceri la sfârşitul anului 2019 de 53 milioane Euro pentru vânzarea de vehicule noi şi rulate şi 10 milioane Euro în service, cu o creştere de la 35 milioane euro, respectiv 8,5 milioane euro în 2018. Vrem să le mulţumim clienţilor noştri pentru că au avut încredere în noi şi suntem mândri că ne-au ales să le fim parteneri. De asemenea suntem recunoscători atât partenerului nostru extern, Ford Trucks, pentru suport şi sprijin permanent, cât şi partenerilor noştri de service din ţară”, a declarat Stefano Albarosa, fondator şi CEO Cefin Trucks.