Davanti DX390 şi DX640 au fost proiectate şi fabricate cu ajutorul tehnologiilor avansate pentru a maximiza aderenţa, eficienţa şi confortul de care ai nevoie în timpul condusului. Gama de modele de vara DX a fost concepută în mod dinamic pentru autovehicule mici, vehicule cu performanţă extrem de ridicată şi SUV-uri.

Fabricat cu un compus de silica îmbunătăţit, împreună cu un design inovator al benzii de rulare, modelele DX390 şi DX640 au un randament excepţional de aderenţă şi nivel de zgomot scăzut fără a reduce reacţia maşinii la condus sau eficienţa consumului de carburant. Designul inovator al benzii de rulare a gamei DX are pliuri superioare rigide extinse şi flancuri flexibile care asigură un profil de uzură uniform şi o suprafaţă maximă de contact cu carosabilul. Modelul conţine în mijloc un design cu blocuri solide.

Secţiunile din blocurile interioare funcţionează în mod dinamic adaptând performanţa anvelopelor pe parcursul utilizării şi duratei de viaţă. Striaţiile exterioare adânci împreună cu rotaţia anvelopei contribuie la maximizarea disipării apei şi creşterea tracţiunii în condiţii de umezeală. Pentru asigurarea unui condus mai confortabil, modelele DX au fost dezvoltate cu o canelură exterioară protejată care împiedică producerea sunetului din lateralul anvelopei.

Cu ajutorul blocurilor de umăr interconectate, anvelopa menţine un contact uniform cu carosabilul. În cadrul testelor, gama Davanti s-a poziţionat în faţa multor alte mărci din piaţă. Modelele DX390 şi 640 au fost supuse unor programe riguroase de testare şi dezvoltare, rezultând o performanţă completă excelentă. În acest context, Davanti a anunţat că a primit prestigioasă şi foarte apreciată certificare de marca TÜV SÜD pentru gama de anvelope Davanti DX390.

Cu angajamentul mărcii Davanti de a construi anvelope mai sigure, mai silenţioase şi mai eficiente, clienţii din întreaga lume pot simţi încrederea necesară pe parcursul călătoriei. Pe langă modelele de vară disponibile, se pot achiziţiona modelele de iarnă Wintoura, modelul all terrain Terratoura A/T şi în curând gama de anvelope all seasons. Aşadar, indiferent de starea vremii şi a drumului, există o anvelopă Davanti pentru fiecare călătorie.

Care este modelul de care ai nevoie pentru maşina ta?