Grandland X este un partener minunat pentru viaţa de familie, iar Opel un brand auto care nu pierde nicio ocazie să fie în mijlocul copiilor, să se distreze împreună şi să-i înveţe prin joacă regulile unei călătorii pline de voie bună. Copiii sunt viitorul, iar Opel priveşte cu mare încredere către viitor.

La picnic au participat o serie de vedete împreună cu familiile lor, iar atmosfera a fost animată de Fetiţa Zurli, care i-a învăţat pe copii să deseneze, să cânte, să danseze, dar le-a amintit şi despre importanţa siguranţei rutiere. Mai multe poze de la eveniment pot fi găsite în albumul Facebook dedicat.

Evenimentul a fost punctul culminant al unui proiect special desfăşurat pe www.okmagazine.ro/ziua-copilului care a combinat cu succes interacţiunea dintre mediul online şi offline:

Un concurs de desen dedicat copiilor, unde talentul lor la desen a fost aplaudat la „scenă deschisă”, sutele de desene înscrise în concurs fiind expuse pe o reţea de ecrane digitale gigant din centrul Bucureştiului, de peste 3,000 de mp.

Un miniserial amuzant despre „siguranţă şi distracţie în trafic”, dedicat copiilor, care o are ca protagonistă pe Fetiţa Zurli. Filmuleţele pot fi vizualizate aici.





Mai multe detalii despre Opel Grandland X poţi vedea aici.

