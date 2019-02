Dacia Duster, la testul juraliştilor străini: mai dotată şi plăcută de condus

Aceştia au testat Dusterul pe autostrăzile din Germania şi Ungaria, pe drumurile forestiere din Slovenia şi în traficul urban din Viena, iar „candidatul nu a prezentat semne serioase de uzură după un an" şi nu a avut nicio defecţiune. „Per total, Duster este o alternativă serioasă pentru modelele second hand din această clasa", a comentat sursă citată. După un an de utilizare, austriecii au dus Dacia Duster şi la un service pentru a vedea în ce condiţii se prezintă maşina. S-a constatat aşadar că farurile nu erau reglate la intensitatea normală şi că maşină a prezentat câteva semne superficiale de zgârieturi pe părţile laterale şi bare, din cauza utilizării pe drumurile înguste din păduri. Scaunele şi covoraşele nu au prezentat nici ele nicio urmă de uzură, iar maşina nu a avut erori după ce a fost testată.





Calitatea scaunelor însă lasă de dorit, spun ziariştii care atrag atenţia că au avut dureri de spate după drumurile lungi. O altă problemă a SUV-ului românesc este că butoanele din interior nu sunt iluminate noaptea.





Concluziile italienilor





Nouă Dacia Duster a fost testată şi de jurnaliştii de la un portal auto din Italia, care la sfârşitul anului trecut şi-au prezentat concluziile trase după câteva zile la volanul modelului constructorului de la Mioveni.





„Dacia Duster a fost îmbunătăţită fără să-şi trădeze spiritul original. Echipament bogat, tehnologie actualizată şi calităţi off-road îmbunătăţite. Mereu la un preţ extrem de accesibil, care face că Duster să fie cel mai bine vândut SUV din Italia pentru persoanele fizice", spun italienii de la AutoBlog.it. Italienii au avut în teste un model cu o motorizare 1.5 dCI 110 CP şi au obţinut un consum mixt real de 5.5 l/100 km.





Astfel, jurnaliştii le-au recomandat cititorilor să meargă pe varianta Dacia Duster în cazul în care îşi caută o maşină. „Nouă Dacia Duster este soluţia potrivită pentru cei ce caută o maşină versatilă, capabilă să fie atât o maşină normală, cât şi SUV la un preţ rezonabil. Nouă generaţie este mai confortabilă, mai dotată şi plăcută de condus", a conchis publicaţia italiană. În Italia, Dacia Duster are un preţ de pornire de 11.900 de euro. În România, e mai scumpă şi pleacă de la 12.900 de euro.





Faţă în faţă cu un Jeep Renegade





Testul austriecilor vine la scurtă vreme de la un alt test de această dată comparativ între Duster şi Jeep Renegade.





Ambele SUV-uri se bucură de o popularitate ridicată în gama lor, însă Jeep Renegade costă mai mult decât Dacia Duster, arată ziare.com. Modelul constructorului de la Mioveni are un preţ de pornire de 11.260 de euro, în timp ce Jeep Renegade pleacă de la 20.490 de euro în Spania (în România, preţul de pornire este de aproximativ 16.800 de euro, cu TVA inclus).





Apoi, Auto Bild a analizat şi designul celor două modele. „Nouă generaţie a Duster-ului a câştigat mai mult respect faţă de precedentă. Partea din faţă este mai impozantă, iar întreaga structura este mai bine definită", a comentat publicaţia. Duster are mai mult spaţiu în interior, dar şi un portbagaj mai încăpător.

Cât priveşte echiparea, Auto Bild aminteşte că Jeep Renegade are dotări mai importante, cum ar fi un un sistem multimedia cu ecran tactic de 5 inchi încă din versiunea de baza. „Totuşi, diferenţa este poate mai mică decât te-ai aştepta întrucât şi cel mai slab echipat Duster are anumite dotări cum ar fi asistenţă la plecarea din rampă, limitator de viteză şi frânare automată în caz de ugenţă”, mai notează Auto Bild.

În ce priveşte motorizările, sursă citată aminteşte că Dacia nu oferă motoare puternice, însă cele disponibile sunt variate.





