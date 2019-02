Cu un anunţ bun cu siguranţă îţi vinzi maşina la preţul corect şi destul de repede. Practic, anunţul tău nu e altceva decât o reclamă pe care i-o faci autovehiculului.

Iată cum să scrii un anunţ bun şi câteva reguli de care trebuie să ţii cont atunci când îţi vinzi maşina online:

Pozele. Sunt foarte importante. În niciun caz nu pune imagini luate de pe net, precum pozele oficiale de prezentare ale modelului tău de maşină sau altele în care apar automobile care seamănă cu a ta. Cu ajutorul unui smartphone de clasă medie poţi face nişte poze perfecte pentru un anunţ.

Îţi recomandăm să îi faci maşinii o curăţare la exterior şi la interior şi să mergi cu ea într-un loc foarte luminos. Poziţioneaz-o în bătaia luminii. Practic, pe înţelesul tuturor, atunci când faci poza, soarele trebuie să fie în spatele tău, iar lumina să cadă pe automobil. Dacă nu ai o lumină puternică, evită să faci poze noaptea şi mai ales cu bliţul telefonului.

Încearcă să selectezi pentru anunţ cât mai multe imagini exemplificative, însă nu exagera. Trei poze cu maşina de afară şi două din interior ar fi de ajuns. Pozează maşina din faţă, din lateral şi din spate. La interior fă o poză de pe bancheta din spate, în care să cuprinzi bordul complet, cu volan şi schimbătorul de viteze. De asemenea, mai adaugă şi o imagine cu scaunele, din dreptul oglinzii retrovizoare în interior.

Detaliile. Menţionează toate dotările maşinii, inclusiv pe cele pe care nu le-ai considera importante pentru tine. De exemplu, pentru un începător poate că sunt foarte importanţi senzorii de parcare sau pentru un audiofil contează foarte mult sistemul de sonorizare.

De asemenea, pentru a da dovadă de bună credinţă, ar fi bine să pui şi câteva dintre imperfecţiunile şi defectele pe care viitorul şofer ar trebuie să le rezolve. Chiar dacă nu le menţionezi, e foarte posibil să le remarce atunci când vine să analizeze maşina, iar un refuz de cumpărare ar însemna pierdere de timp şi pentru tine.

Dacă ai schimbat piese cât timp maşina a fost proprietatea ta, nu ezita să enumeri aceste intervenţii. La fel, poţi enumera şi reviziile, din cartea de service a maşinii. Menţionează cu grijă, una sub alta, toate dotările pe care la are maşina pe care vrei să o vinzi. Când menţionezi numărul de kilometri (rulajul) spune şi unde au fost făcuţi acei kilometri (de exemplu, dacă o maşină are 150.000 de kilometri la bord şi 100.000 au fost făcuţi în Germania sau alte state cu drumuri bune, acest detaliu poate fi un mare avantaj).

Redactarea. Mare atenţie la greşelile gramaticale atunci când redactezi anunţul. Citeşte bine textul după ce îl scrii şi dacă nu eşti sigur că e corect, ar fi bine să-l mai dai un prieten să-l citească. Evită limbajul de lemn şi scrie anunţul cât mai simplu, pe înţelesul tuturor. Pune-te în locul celui care este în căutarea unei maşini şi gândeşte-te dacă textul tău te-ar atrage.

Studierea ofertei şi stabilirea preţului. Consultă preţurile pe care le cer alţii pentru maşini ca a ta şi pune preţul care ţi se pare potrivit. Încearcă să nu pui preţuri de genul 5050 de euro, de exemplu, deoarece multe persoane caută maşini sub un anumit buget. De exemplu, dacă în cazul nostru un eventual cumpărător ar căuta maşini sub 5000 de euro, maşina ta nu ar apărea în rezultatele sale. Mult mai potrivit, în acest caz, ar fi să pui 4990 euro, de exemplu.

