BMW Seria 4 şi robotul KUKA

Proiectul este completat deo şedinţă foto marca Ciprian Mihai, cu un outdoor special instalat în Bucureşti, pe Calea Dorobanţilor 172-178.

Un robot industrial KUKA KR210, care în trecut a fost folosit în fabrica BMW din Regensburg, a primit o nouă viaţă la studioul de artă şi tehnologie H3: de la instrument de producţie la proiect de artă. Transformarea a culminat cu spectacolul-instalaţie "Who Am I? A human-robot performance", selectat la Festivalul Internaţional de Artă şi Tehnologie "Ars Electronica", unde robotul KUKA a fost principalul protagonist într-un proiect alături de coregrafa Andrea Gavriliu şi actori ai Teatrului Odeon.

Debutul "Who Am I" a fost prezentat în cadrul proiectului multidisciplinar H3 Garden before detach() alături de o serie de concerte live şi a fost totodată scena prezentării în avanpremieră în România a unuia dintre cele mai sofisticate şi emoţionale modele ale mărcii, noul BMW Seria 4 Coupé.

Cei doi eroi, robotul KUKA şi BMW Seria 4 Coupé, aveau să se întâlnească la finalul proiectului pentru a fi protagoniştii unui proiect vizual unic: întâlnirea dintre un fost robot BMW şi cel mai nou model al mărcii. A fost o un experiment vizual semnat de regizorul Florina Titz într-un scurt metraj şi de fotograful Ciprian Mihai printr-o serie de imagini.

Proiectul va debuta într-o prezentare specială în această seară, de la ora 20:12, pe mai multe posturi naţionale:

ProTV – 20:12:27

Pro Cinema – 20:12:27

ProX – 20:12:27

Digi24 – 20:12:27

Eurosport 1 – 20:15:00

Eurosport 2 – 20:16:00

History Channel – 20:12:00

Commedy Central – 20:12:00