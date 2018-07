BMW Motorrad România lansează un amplu program de ambasadori începând cu 2018

Gama de motociclete BMW Motorrad este structurată în şase segmente – Adventure, Tour, Sport, Roadster, Heritage şi Mobilitate Urbană. Patru dintre acestea vor fi reprezentate începând cu 2018 de unul sau mai mulţi ambasadori dedicaţi, aceştia urmând a lua parte la evenimente de profil sau proiecte sociale.

„Piaţa de motociclete în România este într-o continuă creştere, dar pe multe planuri suntem încă la început. Problema siguranţei rutiere este una foarte actuală, nu avem încă formată o cultură a motocicletelor. Noi desfăşurăm mai multe proiecte importante în acest sens şi considerăm că o echipă de campioni da mai multă vizibilitate unui astfel de demers”, a explicat Ionuţ Bâtu, Country Manager BMW Motorrad România.

“Motociclismul este, înainte de toate, despre oameni şi despre plăcerea de a trăi diverse experienţe la ghidon. BMW Motorrad nu este un brand care le oferă clienţilor doar motociclete performante, ci şi multiple variante de training sau experienţe. Am ales să încheiem parteneriate de imagine cu personalităţi ale lumii moto pentru că ne dorim să oferim cât mai multe beneficii pentru clienţii care ne reprezintă pe stradă, ei fiind la rândul lor ambasadori ai mărcii”, a continuat Ionuţ Bâtu.

Emanuel Gyenes – Brand Ambasador al segmentului Adventure

În prim-plan este segmentul Adventure, cel mai bine reprezentat segment al mărcii, atât ca vânzări, cât şi ca imagine în rândul aventurierilor pe două roţi. Încă de la lansare, GS a fost sinonimul pentru motocicleta care îmbină calităţile necesare plimbărilor pe asfalt cu cele necesare pornirii în expediţii în jurul Lumii. Totodată, primul reprezentant al clasei Adventure, R 80 G/S, a reuşit performanţa de a se impune în două ediţii ale prestigiosului raliul Paris-Dakar. Tocmai de aceea, acest segment va fi reprezentat de doi ambasadori – Emanuel Gyenes şi Cristian Scutariu.

Emanuel Gyenes este un etalon al performanţei româneşti în offroad-ul pe două roţi, fiind pilotul român cu cele mai importante rezultate în cel mai dur eveniment de rally-raid de pe planetă, Raliul Dakar.

Ani de muncă şi perseverenţă l-au plasat pe Emanuel pe cele mai înalte trepte ale competiţiilor de profil, pilotul sătmărean fiind multiplu campion naţional la clasele Enduro şi Endurocross, precum şi dublu campion al Ungariei la clasa Enduro. Totodată, Mani Gyenes este şi singurul concurent care a participat la toate cele 14 ediţii ale extremului Red Bull Romaniacs. De departe, cele mai importante rezultate au venit pentru Emanuel Gyenes în cadrul celui mai dificil eveniment de rally-raid din lume, celebrul Raliu Dakar, acolo unde a reusit să câştige clasa Maraton în 2011 şi 2016, obţinând în acelaşi timp o clasare pe locul 14 în clasamentul general.

Emanuel Gyenes va folosi un BMW R 1200 GS în versiunea Rallye, alegerea fiind una puternic influenţată de istoria bogată a constructorului bavarez şi în special a renumelui câştigat de GS pe dunele Saharei.

Palmares Emanuel Gyenes: de 9 ori campion al Romaniei clasa Enduro; de 8 ori campion al Romaniei clasa Endurocross; de 2 ori campion al Ungariei clasa Enduro; doua locuri 1 si patru locuri 2 la International Six Days Enduro; doua locuri 1 si doua locuri 2 la Red Bull Romaniacs categoria Silver, de mentionat este ca Mani este singurul concurent care a participat la toate editiile (14) acestui concurs; 8 participari la raliul Dakar, cel mai bun clasament fiind locul 14 in clasamentul general moto, de 2 ori fiind castigatorul clasei maraton (2011, 2016).

Cristian Scutariu – Brand Ambasador al segmentului Adventure

Cristian Scutariu activează în presa sportivă de mai bine de 10 ani, dar este cunoscut în lumea motociclismului datorită expediţiei “Est, spre Siberia”. Inspirat multiplele expediţii realizate în şaua motocicletelor BMW, Scutariu a plecat în 2017 pe Drumul Oaselor, cu destinaţia Magadan.

Experienţa Magadan a însemnat pentru jurnalistul român o călătorie solitară de aproximativ 13.000 de kilometri, peste 8.000 din aceştia fiind făcuţi în şaua unui BMW F 800 GS. Experienţa “Est, spre Siberia” a fost documentată într-un amplu jurnal de călătorie online, iar în curând va fi urmată de o carte cu acelaşi titlu, care va cuprinde detalii rămase încă ascunse publicului.

Fascinaţia lui Cristian Scutariu pentru Rusia şi vastele ţări estice l-au determinat să plece într-o altă călătorie şi în 2018 – “ Înapoi în Est: Cele două lacuri”. De această dată, în şaua noului F 850 GS, jurnalistul român a plecat spre Mongolia. Obiectivul acestei expediţii este de a face turul lacurilor Baikal, cea mai mare rezervă de apă dulce a lumii, şi Lacul Khovsgol, cel care înmagazinează cel mai mare volum de apă dulce din Mongolia.

Cabral Ibacka – Brand Ambasador al segmentului Tour

Segmentul Tour, din care fac parte prestigioasele modele K 1600, propulsate de motoare cu şase cilindri în linie, este preferatul motocicliştilor care parcurg anual peste 15.000 de kilometri în şa. Datorită confortului şi tehnologiei pe care le oferă motocicletele din această clasă, orice vacanţă pe două roţi este la doar o cheie distanţă. Cabral Ibacka va reprezenta cu succes segmentul Tour pentru BMW Motorrad din şaua unui BMW K 1600 Grand America.

Cabral Ibacka are un istoric bogat în lumea motociclismului şi este o voce importantă în comunitatea moto, datorită implicării în numeroase proiecte sociale, de la promovarea trainingului avansat pentru orice motociclist la dezvoltarea şi educarea motocicliştilor cu privire la tehnicile de prim ajutor adaptate segmentului.

Dincolo de prezenţa sa importantă în comunitate, Cabral este un aprig pasionat de motociclism, fie că vorbim despre motorsportul pe două roţi, fie că vorbim despre turele de mii de kilometri. Anual, Cabral parcurge peste 10.000 de kilometri în şaua motocicletelor sale şi nu ezită nici un moment să aleagă motocicleta în defavoarea maşinii pentru orice deplasare.

Cabral a ales pentru acest an un BMW K 1600 Grand America, fiind deja la al treilea membru al familiei Tour pe care îl foloseşte, după K 1600 GT şi K 1600 GTL.

Cătălin Cazacu – Brand Ambasador al segmentului Sport

Segmentul Sport, sinonim cu performaţa de top accesibilă oricărui motociclist, îl va avea ca ambasador pe Cătălin Cazacu, un pilot care de ani buni face performanţă pe două roţi în şaua unui S 1000 RR. Acest model, precum şi feedback-ul colectat de către BMW Motorrad de la piloţii din întreaga lume şi tehnologiile inovatoare de contrucţie au condus la producerea într-un număr limitat a modelului exclusivist HP4 RACE.

Cătălin Cazacu activează în rândul motocicliştilor profesionişti de 14 ani, în tot acest timp reuşind să obţină victorii de etapă sau titluri de campion în mai multe competiţii naţionale şi internaţionale. Începând cu anul 2012, toate victoriile lui Cătălin au fost adjudecate în şaua unei motociclete BMW.

Cătălin Cazacu va fi şi un promotor al proiectelor de siguranţă rutieră susţinute de BMW Motorrad România. Marca are deja mai multe echipe de instructori autorizaţi BMW Rider Traing cu certificare internaţională şi se implică activ în campanii pentru siguranţa celor pe două roţi în trafic.

“Mă bucur că putem continua acest parteneriat, el fiind un element important în proiectul meu legat de motorsport. În ciuda unui an greu, am reuşit să avem rezultate notabile în primele evenimente la care am participat. Pe lângă activitatea competiţională, îmi doresc să putem continua şi parteneriatul început în domeniul siguranţei rutiere şi a modulelor de siguranţă pentru motociclişti”, a precizat pilotul Cătălin Cazacu.

Cătălin Cazacu va pilota în continuare motociclete S 1000 RR în toate competiţiile la care va lua parte, de la campionatul MotoRC până la etapele rămase din Campionatul Est-European Alpe Adria.

Cătălin Cazacu - Palmares: Podium la toate clasele de juniori (Juniori 1, Juniori 2 şi Juniori 3); Vicecampion la clasa 125 cm3; Vicecampion naţional 2008; Vicecampion Romanian SuperBike 2008; Dublu campion naţional 2009 - Clasa Supersport; Campion EUROPEAN RIDERS CUP 2009; Vicecampion Romanian SuperBike 2009; Calificat în finala de Campionat European – Albacete, Spania; Campion Romanian SuperBike 2010 - Clasa Supersport; Vicecampion naţional 2010 - Clasa Supersport; Campion Romanian SuperBiKe 2011 - Clasa Supersport; Vicecampion naţional 2011 - Clasa Supersport; Primul pilot timişorean participant în Campionatul Mondial WORLD SUPERBIKE 2011; Vicecampion Romanian SuperBike 2012 - Clasa Superbike (BMW S 1000 RR); Campion Romanian Superbike 2013 - Clasa Superbike (BMW S 1000 RR); Campion Romanian Superbike 2013 - Clasa Superbike Challenge (BMW S 1000 RR); Calificat la finala de Campionat European - Albacete, Spania (BMW S 1000 RR); Campion Romanian Superbike 2014 - Clasa Superbike (8 victorii din 8 posibile - BMW S 1000 RR); Campion Romanian Superbike 2014 - Clasa Superbike Challenge (8 victorii din 8 posibile - BMW S 1000 RR).

Cosmin Tudoran – Brand Ambasador al segmentului Mobilitate Urbană

BMW Motorrad este extrem de bine reprezentat şi în segmentul maxi-scuterelor, acolo unde modelele C 650 Sport, C 650 GT şi, mai nou, C 400 X reuşesc să convingă prin tehnologia de vârf, calitatea materialelor şi spiritul practic, toate acestea îmbinate într-un pachet dinamic. Cosmin Tudoran este de departe cel mai potrivit ambasador pentru segmentul Mobilitate Urbană, fiind un aprig militant al utilizării scuterelor în traficul urban.

Cosmin Tudoran conduce scutere de 18 ani, timp în care a văzut şi trăit toate experienţele specifice unui utilizator de scuter într-un trafic urban aflat în continuă educare. De-a lungul timpului a deţinut scutere de cilindree diferite, iar în ultimii ani a descoperit avantajele maxi-scuterelor, mai ales când vine vorba de confortul şi caracterul practic al acestora.

Cosmin preferă oricând scuterul în defavoarea maşinii şi nu doar în oraş, profitând de orice ocazie să iasă la o tură cu maxi-scuterele deţinute. În ultimii 10 ani, Cosmin a însumat peste 50.000 de kilometri la ghidon, iar asta îl face un expert al mobilităţii urbane.

Pentru a cuceri traficul din Bucureşti, indiferent de oră sau de condiţiile atmosferice, Cosmin a ales un BMW C 650 GT, model ce îmbină perfect puterea şi manevrabilitatea unei motociclete de cilindree medie cu spiritul practic şi confortul unei motociclete touring. Aspectul tehnologic este unul extrem de important, iar sistemul SVA (Side View Assist) de care dispune C 650 GT l-a convins pe Cosmin după doar câţiva kilometri.