Asflatul Harghitei este scena actului cinci al CNR Dunlop 2018

Desfăşurat în plină vară, într-o zonă de munte bogată în păduri şi izvoare de apă minerală, Raliul Perla Harghitei atrage în fiecare an zeci de mii de spectatori care vin să se bucure de spectacolul sportiv, dar şi să petreacă un weekend de neuitat în natură. Poziţionarea geografică în centrul ţării, probele speciale cu multe zone deschise, posibilităţile oferite publicului de a urmări sectoare lungi şi combinaţii de viraje spectaculoase fac din acest raliu unul dintre cele mai apreciate de către spectatorii sosiţi din toate colţurile ţării.

Unul dintre raliurile de tradiţie ale României, ajuns acum la ediţia cu numărul 26, Raliul Perla Harghitei se desfăşoară între 13 şi 14 iulie pe un traseu 100% de asfalt având cartierul general în municipiul Odorheiu Secuiesc.

Pentru ediţia 2018, origanizatorii au pregătit un traseu cu o lungime totală de 417 km, din care 122 km distanţa de parcurs a probelor de clasament. Sunt în total 12 probe de clasament din care 6 probe speciale distincte, fiecare dintre ele oferind concurenţilor, dar şi publicului zone deosebit de spectaculoase. Iată recomandările organizatorului:

PS 1 Bucin (29,05 km), proba regină este cea mai lungă probă specială din CNRD 2018. Startul probei este la ieşirea din comuna Praid spre Gheorgheni (DN 13B), iar sosirea este poziţionată în apropierea localităţii Borzont. Pe concurenţi îi aşteaptă o urcare de cca 19 de km (de la altitudinea de 503 m) de la Praid până la Pasul Bucin (1198 m), apoi urmează o coborâre de 10 km până la Borzont (855 m altitudine). Sunt multe zone, unde spectatorii pot urmări concurenţii, în special pe urcarea dinspre Praid unde sunt şi suficiente locuri de parcare. O locaţie specială ar fi Pasul Bucin, cu multe parcări, dar şi restaurante. Coborârea spre Borzont este cu multe viraje de tip ac de par, însă cu foarte puţine locuri de parcare, respectiv zone sigure pentru spectatori. Recomandăm spectatorilor prima parte a probei (primii 4-5 km) şi Pasul Bucin pentru a urmări spectacolul sportiv.

PS 2 Liban (11,88 km). Startul probei este în apropierea comunei Suseni pe DJ 138. Prima parte a probei este în urcare până la Pasul Liban, iar partea a doua este în coborâre, cu multe viraje rapide. Pentru spectatori recomandăm Pasul Liban, pe platou sunt locuri de parcare, respectiv prima parte a probei, urcarea dinspre Suseni.

PS 3 Dietrich Árpád (1,8 km). Superspeciala Raliului Harghitei se va desfăăura în zona ultracentrală a municipiului Odorheiu Secuiesc. Traseul a fost desenat în apropierea parcului de service, startul fiind din Piaţa Primăriei.

PS 4, 7, 10 Văleni (6,44 km). Este o probă scurtă, însă este foarte virajată cu urcări şi coborâri. Spectatorii pot parca maşinile la cele două intrări spre satul Chinusu, respectiv în zona stopului probei.

PS 5, 8, 11 Sânpaul (6,27). Cea mai scurtă probă după superspecială, dar şi cea mai rapidă. Startul probei este în apropierea pescăriei Sânpaul pe DJ 131, prima parte este în urcare cu viraje rapide şi spectaculoase terminând cu un viraj în ac de păr, după care începe o coborâre până la intersecţia DJ 132. Ultima parte a probei este foarte rapidă, sosirea fiind la intrarea comunei Crăciunel. Recomandăm spectatorilor zona pescăriei, platoul aflat la jumătatea probei şi intersecţia DJ 131 cu DJ 132, unde sunt zone şi pentru a parca maşinile.

PS 6, 9, 12 Lueta (13,73). Una dintre cele mai spectaculoase probe speciale din CNRD. Startul este situat la ieşirea comunei Lueta pe DC 29 şi este în pantă. Proba este foarte îngustă, cu foarte multe viraje. Prima parte este în urcare, după care urmează o coborâre până la Băile Chirui, dupa care se urca până la Kalibáskő, intersecţia cu DN 13A. Recomandăm spectatorilor zona platoului Lueta, in apropierea startului, zona denumită Asszonybosszantó şi Băile Chirui. În ultima parte a probei nu sunt zone pentru spectatori, drumul trecând printr-o zonă împădurită.

Fiind poziţionat în calendar la jumătatea campionatului aici se poate decide parţial soarta titlurilor puse în joc. Mai mult, prin caracteristicile sale, cu succesiunea de probe tehnice şi rapide, Raliul Perla Haghitei este dedicat pilotajului şi mai puţin jocurilor „tactice” protagoniştii fiind obligaţi să atace de la început până la final. Iată care sunt obiectivele şi probele preferate de către principalii concurenţi prezenţi la start:

Simone Tempestini: „Raliul de la Harghita are un asfalt plăcut fiind un raliu unde este nevoie de o precizie ridicată la pilotaj. Majoritatea probelor sunt scurte şi nu permit greşeli, dacă pierzi timp numai recuperezi. Odorheiu Secuiesc este un oraş care de fiecare dată ne-a primit frumos şi a fost o plăcere să fim acolo. Deşi este un oraş mic, pasiunea pentru motorsport este una foarte mare. Dintre probe îmi place Lueta, dar şi Sânpaul pentru că este foarte bună pentru spectatori. Obiectivul meu este să câştig, dar sigur că nu va fi uşor.”

Vali Porcisteanu: „Îmi doresc să păstrez prestaţiile bune de la ultimele două etape de macadam. Am început să am încredere în maşină şi să o exploatez mai bine. Mai sunt fineţuri de reglat dar sper să continui „setările” odată cu etapa de la Harghita. Imi doresc să nu plouă pentru a ne putea bucura de prezenţa cât mai multor spectatori pe marginea probelor. Îmi doresc un ritm bun şi o viteză cât mai mare. Am fost mereu un fan al acestui raliu, dar eu fiind un împătimit al macadamului mi-ar fi plăcut să parcurg cu R5-ul probele superbe din trecut. Îmi plac şi probele de asfalt, cele din ziua secundă fiind foarte tehnice. Trebuie să trecem însă cu bine de prima zi şi evident să încheiem ziua cu un super spectacol pe superspeciala din centrul oraşului unde sper să reuşesc un schratch.”

Dan Gîrtofan: „Un raliu frumos cu probe cel puţin, Libanu şi Lueta, foarte tehnice şi frumoase, restul fiind de viteză. Configuraţia e frumoasă, raliul fiind uşor accesibil pentru spectatori. Aşteptăm să facem un rezultat mai bun decât până acum. Anul trecut am pierdut pe ultima probă şi vrem să ne luăm revanşa. Îmi plac toate probele, sunt curios însă cum va fi cea lungă. Poate face diferenţa.”

Bogdan Marişca: „Apreciez foarte mult Raliul Harghitei, mai puţin lungirea unor probe, respectiv Văleni, cu o sosire în linie dreaptă nejustificat de lungă. Bucin este o probă grea, mai ales dacă vremea devine schimbătoare, dar pentru mine Lueta e cea mai importantă şi cea mai tehnică, una dintre cele mai frumoase probe din campionat. Mergem fară miză, şi ne dorim să ajungem la final fără probleme. Un raliu plăcut, iar spectatorii din zonă merită cu prisosinţă această poveste.”

Titi Aur: „Nu am concurat decât parţial pe unele probe de aici cu aproape cinci ani în urmă în condiţii de vreme rea. Oricum, apreicez negativ orice raliu pe asfalt, mai ales că în varianta de macadam Raliul Haghitei avea nişte probe extraordinare. În opinia mea ar fi fost bine să rămână de macadam.

Din probele actuale am facut Praid (actualul Bucin) în Raliul Tîrgu Mureş, o probă de mare viteză. Aceasta este şi proba mea preferată.

Obiectivul meu este să trec cu bine de acest raliu, m-am acomodat cu maşina şi sper să mă apropii şi mai mult de limită, deşi a fost mai greu decât mi-am imaginat. Vreau să mă ţin aporoape de locurile bune.”

Alexandru Piţigoi: „Aş fi foarte mulţumit să termin în primii şase în clasamentul Open. Având în vedere tipul probelor, maşinile celorlalţi concurenţi şi valoarea piloţilor, aceasta ar fi o clasare bună în condiţii normale. Mi-a plăcut întotdeauna Raliul Harghitei atât pe macadam cât şi pe asflat. Apreciez atmosfera, traseul, complexitatea probelor şi publicul. Probele de asfalt sunt variate, cele de a doua zi fiind total diferite de cele din prima zi, mai înguste şi mai puţin rapide. Proba mea favorită este Bucin, deşi nu am reuşit încă să o parcurd integral (în 2016 am abandonat cu 1km înainte de sosire, iar în 2017 a fost anulată). Este proba cea mai lungă şi cea mai potrivită pentru maşina mea.”

Clasament general CNRD 2018 după 4 etape:

1. Simone TEMPESTINI 124

2. Valentin PORCIŞTEANU 121

3. Dan GÎRTOFAN 93

4. Bogdan MARISCA 66

5. Manuel MIHALACHE 54

6. Constantin AUR 47

7. Gergo SZABO 35

8. Florin TINCESCU 22

9. Sorin BADEA 21

10.Alexandru PIŢIGOI 19