Zeci de milioane de americani, afectaţi de un val de „căldură extremă“. În California, un incendiu de pădure a afectat deja mii de hectare

"Oak Fire" a izbucnit vineri în comitatul Mariposa, în apropierea Parcului naţional Yosemite şi a uriaşilor săi arbori sequoia, şi s-a deplasat deja pe mai mult de 3.800 de hectare, distrugând zece proprietăţi şi avariind alte cinci, potrivit unui buletin de sâmbătă al Departamentului californian al pădurilor şi protecţiei împotriva incendiilor.

DROUGHT FUELS DANGEROUS FIRE: More than 6,000 residents have been forced to evacuate in California as the Oak Fire continues its blaze amid worsening drought in the west. Nearly 400 firefighters deployed to battle the flames. @Alex_Presha reports. https://t.co/hyDPAhavmB pic.twitter.com/JOV3mPEDMa

Two primary heads (each with robust #pyroCu plumes visible on cameras and weather radar) on the #OakFire this evening, although all flanks are at least somewhat active. Fire is moving more in an upslope today (although growth continues in all directions). #CAwx #CAfire pic.twitter.com/8veI1OmWDI