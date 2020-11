YouTube a suspendat un canal pro-Trump din cauza răspândirii unor dezinformări despre pandemia de COVID-19

OANN nu va putea, timp de o săptămână, să publice clipuri, să transmită live şi va trebui să reaplice la programul YouTube Partner pentru a-şi reprimi dreptul de a câştiga bani.

Suspendarea este prima măsură luată împotriva OANN sub incidenţa termenilor YouTube. Platforma foloseşte un sistem de trei „abateri”, potrivit căruia un canal poate fi înlăturat permanent.

„De la începutul pandemiei, am lucrat pentru a preveni răspândirea pe YouTube a dezinformării dăunătoare asociate Covid-19”, a transmis purtătorul de cuvânt, Ivy Choi. „După o atentă analiză, am eliminat un clip de pe OANN şi am emis o notificare canalului pentru încălcarea politicii noastre privind dezinformarea legat de Covid-19, care interzice conţinutul ce susţine că există un tratament garantat”.

În plus, a mai spus reprezentantul platformei, „din cauza repetatelor încălcări ale politicii nostre privind dezinformarea legat de Covid-19 şi a altor politici de monetizare a canalelor, am suspendat canalul din YouTube Partner Program şi, drept rezultat, monetizarea lui pe platformă”.

De la începutul pandemiei, YouTube a înlăturat peste 200.000 de clipuri relaţionate dezinformării. Compania elimină clipuri în care este susţinut că există un tratament împotriva virusului sau că pandemia este o farsă, dar şi clipuri care descurajează oamenii să caute asistenţă medicală.