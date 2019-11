VIDEO Imagini revoltătoare. Momentul în care un bărbat este atacat cu acid doar pentru că nu s-a născut în Statele Unite

Peruanul, în vârstă de 42 de ani, era cetăţean american din 2013, şi s-a certat cu americanul într-o parcare. Clifton Blackwell, 61 de ani, i-a reproşat pe peruan faptul că este imigrant, iar apoi l-a atacat cu acid, spunându-i să se întoarcă în ţara sa.

Villalaz îşi parcase maşina şi se pregătea să intre într-un restaurant, când Blackwell a venit spre el şi l-a interpelat cu afirmaţii rasiste.

”De ce mi-ai invadat ţara? De ce nu respecţi legile noastre? Du-te înapoi la tine”, a spus Blackwell, atacându-l apoi pe peruan cu acid.

Mahud Villalaz a suferit arsuri de gradul 2 şi a făcut plângere la poliţie. Camerele de supraveghere au surprins momentul în care în parcare are loc incidentul. Poliţia a găsit la domiciliul lui Blackwell recipiente cu acid muriatic şi acid sulfuric.





Mahud Villalaz

Blackwell riscă pedeapsă de 35 de ani pentru acest gen de infracţiune. Villalaz a declarat ulterior presei că se simte mult mai bine şi nu se aştepta să primească atât de mult suport din partea oamenilor, nu doar a celor de origine hispanică, ci şi a celorlalţi.

VIDEO

#ICYMI: I obtained video of the interaction that police say led to acid being thrown at a man near 13th and Cleveland. @WISN12News



Story: https://t.co/4tQMJkZckB pic.twitter.com/SfCrj85k6I