Washingtonul desfăşoară 1.500 de militari suplimentari în Orientul Mijlociu pe fondul tensiunilor cu Teheranul

”Vom trimite un număr relativ mic de trupe, majoritatea preventive, iar anumite persoane foarte talentate se duc în Orientul Mijlociu în acest moment”, a declarat Donald Trump la Casa Albă.

”Vot fi aproximativ 1.500 de persoane”, a precizat preşedintele american înainte să plece către Japonia.

Aceste efective şi capacităţi suplimentare sunt menite să ”îmbunătăţească protecţia şi securitatea forţelor americane, ţinând cont de ameninţări persistente din partea Iranului, inclusiv a Gardienilor Revoluţiei şi susţinătorilor lor”, a anunţat şeful Pentagonului Patrick Shanahan într-un comunicat.

”Acesta este un răspuns prudent la ameninţări credibile din partea Iranului”, a subliniat el.

"I think it's going to be very good in the Middle East," Pres. Trump says after announcement U.S. is sending 1,500 more troops to the Middle East.



