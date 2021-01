Ceea a urmat, ştiţi foarte bine. Ceea ce va urma, nimeni nu ştie foarte precis cu toate că, cu greu, foarte lent, apar primele semnale că autorităţile se mobilizează la rândul lor pentru a aplica legile (teoretic foarte dure) în cazul constatării unui atac bine pregătit şi organizat împotriva ordinii statului şi al simbolurilor sale. Cadrul de intervenţie există, din moment ce foarte numeroşi membri ai celor două camere ale Congresului, dar şi Preşedintele-ales Joe Biden, au caracterizat evenimentele drept „insurecţie“, deschizând astfel, foarte precis, o zonă de acuzaţii directe dintre cele mai grave, toate în domeniul ordinii şi securităţii naţionale. Sigur că o soluţie imediată poate fi cea formulată de liderii democraţi adică organizarea unei proceduri imediate de „impeachment“, posibilă în contextul acordului aproape unanim şi bicameral asupra responsabilităţilor personale ale lui Trump în toată povestea asta care devine din ce în ce mai sordidă şi primejdioasă. A şi apărut un termen potrivit: „snap impeachment“, procedură de urgenţă destinată unei situaţii excepţionale.

De ce se grăbesc atât? Pentru a da un semnal mai puternic ca niciodată în istoria SUA că actualul Preşedinte în funcţie a încălcat deloc simbolica linie roşie care desparte ţara de haos, cu convingerea că trebuie adus de urgenţă în faţa justiţiei, unele surse juridice specializate în cazuri cu problematică asemănătoare explicând că, fără o asemenea decizie şi inculpare instantanee pentru îndemn la revoltă împotriva statului, cu interdicţia de a părăsi ţara, Trump ar putea să dispară într-un safe-heaven. Posibil, dar, personal, cred că asta ar fi o lovitură teribilă, poate ultima, adusă credibilităţii şi prestigiului SUA, un lucru de care absolut nimeni nu are nevoie, fie prieten sau duşman.

Cred, mai degrabă, că a intrat în viteză de croazieră ancheta anunţată personal de Directorul General al FBI

„FBI Director Christopher Wray issued the following statement regarding the January 6, 2021, violent activity at the U.S. Capitol.

The violence and destruction of property at the U.S. Capitol building yesterday showed a blatant and appalling disregard for our institutions of government and the orderly administration of the democratic process. As we’ve said consistently, we do not tolerate violent agitators and extremists who use the guise of First Amendment-protected activity to incite violence and wreak havoc. Such behavior betrays the values of our democracy. Make no mistake: With our partners, we will hold accountable those who participated in yesterday’s siege of the Capitol.

Let me assure the American people the FBI has deployed our full investigative resources and is working closely with our federal, state, and local partners to aggressively pursue those involved in criminal activity during the events of January 6. Our agents and analysts have been hard at work through the night gathering evidence, sharing intelligence, and working with federal prosecutors to bring charges. Members of the public can help by providing tips, information, and videos of illegal activity at fbi.gov/USCapitol. We are determined to find those responsible and ensure justice is served.“

Asta este deja o indicaţie majoră în sine, deoarece sentimentele de disperare şi furie sunt atât de puternice - pe plan intern şi demonstrate de reacţii internaţionale - încât FBI-ul a decis să anunţe două elemente esenţiale care să dovedească naţiunii că-şi ia în serios treaba şi că va ataca baza organizaţiilor extremiste, cerând (ceea ce face rar şi doar în cazuri foarte deosebite) sprijinul populaţiei în ceea ce ar putea să devină cea mai importantă vânătoare din istoria organizaţiei. În consecinţă, aveţi cumva informaţii, fotografii sau înregistrări video, iată al doilea comunicat FBI:

„FBI Seeking Information Related to Violent Activity at the U.S Capitol Building

The FBI is seeking information that will assist in identifying individuals who are actively instigating violence in Washington, D.C. The FBI is accepting tips and digital media depicting rioting and violence in the U.S. Capitol Building and surrounding area in Washington, D.C., on January 6, 2021.

If you have witnessed unlawful violnt actions, we urge you to submit any information, photos, or videos that could be relevant at fbi.gov/USCapitol.

Please use this form to submit any images, videos, or other multimedia files you have related to possible violations of federal law committed. Our goal is to preserve the public’s constitutional right to protest by protecting everyone from violence and other criminal activity.

You may also call ‪1-800-CALL-FBI (1-‪800-225-5324) to verbally report tips and/or information related to this investigation.

If you do not have an attachment but have information to provide, please submit it at tips.fbi.gov.“

Sau, şi mai precis, solicitând informaţii şi oferind recompensă în cazul unui suspect de a fi pus o bombă la Capitoliu, pe 6 ianuarie:

„Reward:

The FBI is offering a reward of up to $50,000 for information leading to the location, arrest, and conviction of the person(s) responsible for the placement of suspected pipe bombs in Washington, D.C. on January 6, 2021.

Details:

At approximately 1:00 p.m. EST on January 6, 2021, multiple law enforcement agencies received reports of a suspected pipe bomb with wires at the headquarters of the Republican National Committee (RNC) located at 310 First Street Southeast in Washington, D.C. At approximately 1:15 p.m. EST, a second suspected pipe bomb with similar descriptors was reported at the headquarters of the Democratic National Committee (DNC) at 430 South Capitol Street Southeast #3 in Washington, D.C.“

Foarte interesantă situaţie deoarece se constituie ca o imagine negativată în oglindă a „situaţiei insurecţionale“ la care s-au gândit legislatorii americani atunci când au formulat „Insurrection Act“

Textul din 3 martie 1807 este extraordinar de interesant şi niciodată abrogat, „Insurrection Act“ în care (vezi foto) şi unde se afirmă următoarele: „În toate cazurile de insurecţie sau încălcarea legilor, fie ale Statelor Unite, fie ale oricărui stat sau teritoriu, acolo unde este legitim ca Preşedintele SUA să cheme milţia în scopul înăbuşirii unei asemenea insurecţii, sau pentru a face ca legile să fie corect aplicate, va fi legitim să folosească în aceste scopuri, aşa cum crede că este necesar, orice parte a forţelor terestre sau navale ale forţei militare a SUA, după ce mai întâi a urmat cerinţele legii în acest sens.“ Înainte de a invoca această lege, preşedintele „trebuie mai întâi să emită o proclamaţie prin care ordonă insurgenţilor să se disperseze într-o anumită perioadă de timp. Dacă situaţia nu se rezolvă, Preşedintele poate emite un Ordin Executiv prin care să dispună trimiterea de trupe“.

Dar - şi asta este discuţia de acum între sprijinitorii necondiţionaţi ai lui Trump - foarte puţină lume ştie că actul legislativ respectiv a fost amendat în 2006 (aveţi aici modificările) şi autorizează preşedintele să facă apel la forţele armate sau miliţiilor sau prin orice alte mijloace în cazul unui „dezastru natural sau atac terorist“ specificând că „atunci când Preşedintele că obstrucţii, combinaţii sau adunări sau o rebeliune împotriva SUA fac nepractică impunerea legilor SUA în oricare Stat prin demersul obişnuit al procedurilor judiciare, poate face apel la la un Serviciu Federal precum miliţia oricărui Stat şi să folosească asemenea forţe armate precum consideră el necesar pentru impunerea acelor legi sau pentru înăbuşirea rebeliunii“. Legea a fost invocată frecvent, spre exemplu, în anii '60 pentru a face faţă revoltelor din Detroit, apoi pentru a pune capăt violenţelor şi furturilor din case le şi magazinele abandonate după trecerea uraganului Hugo în 1989 şi în timpul revoltelor de stradă din Los Angeles (1992) provocate de achitarea unor ofiţeri de poliţie albi în cazul omului de culoare Rodney King.

A folosi aceste texte de lege reprezenta însă un pariu extrem de riscant pe care nici măcar Trump nu a mai îndrăznit să-l facă până la capăt, de unde brusca sa schimbare de mesaj de acum. E oare rezultatul unei negocieri sau un pod creat pentru a depăşi primejdia anchetei care, până acum, combină acuzaţii de complot împotriva ordinii statului şi conspiraţie de a prelua cu forţa controlul instituţiei simbolice a democraţiei SUA?

Oricum ar sta lucrurile, este vorba, să nu uităm nici un moment acest lucru, despre o investigaţie şi în privinţa cauzelor care au provocat moartea a cinci persoane, dintre care şi un poliţist din dispozitivul de securitate de la Capitoliu. În principiu, asta nu ar trebui niciodată uitat, nici rămas nepedepsit. Căci urmează un alt moment, 20 ianuarie, în care lucrurile ar putea derapa în lipsa unui mesaj foarte clar care să spună că au intrat în funcţiune mecanismele de autoapărare ale Americii.