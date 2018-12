VIDEO Trump a dezvăluit din greşeală locaţia şi identităţile puşcaşilor marini americani din Irak

În videoclip, Trump poate fi văzut cu membrii forţelor speciale care fac parte din Seal Team Five, fără ca feţele lor să fie acoperite, a informat Newsweek.

Oficialii Departamentului Apărării au declarat pentru Newsweek că informaţiile privind locaţia forţelor speciale este aproape mereu clasificată. Trump, ca lider al forţelor armate, are autoritatea de a declasifica această informaţie, dar de obicei feţele membrilor forţelor speciale sunt cenzurate în fotografiile oficiale şi videoclipuri pentru a le proteja identitatea.

Trump a ajuns în Irak în a doua zi de Crăciun, după ce a fost criticat în trecut pentru că nu vizitează trupele americane din străinătate. Vizita sa a fost ţinută secret iar reporterii care l-au însoţit au trebuit să cadă de acord să nu dezvăluie niciun detaliu despre călătorie până când preşedintele nu şi-a încheiat discursul în faţa soldaţilor.

Trump a făcut o poză cu locotenentul-comandant Kyu Lee, care a afirmat că este preotul militar al Seal Team Five.

„La un moment dat Kyu Lee i-a spus lui Trump că este preotul militar pentru Seal Team Five. Lee îşi aminteşte că Trump i-a spus: „În acest caz, hai să facem o poză”, se arată în articolul redactat de Brian Bennett de la revista TIME.

Trump a postat videoclipul pe contul său de Twitter de la bordul Air Force One după ce avionul a părăsit spaţiul aerian irakian. În videoclip Trump poate fi văzut făcând semnul de aprobare, el şi soţia sa Melania stând alături de soldaţi pentru ca apoi să le strângă mâna trupelor. El scrie pe Twitter că alături de soţia sa Melania au fost onoraţi să viziteze militarii de la baza aeriană Al Asad din Irak.

Malcolm Nance, un fost specialist al serviciilor secrete din marina americană, a declarat pentru Newsday că videoclipul încalcă protocolul, identităţile membrilor forţelor speciale fiind de obicei ascunse.

„Securitatea operaţiunii este cel mai important aspect al misiunilor. Numele reale, feţele şi identităţile persoanelor implicate în operaţiunile speciale sunt de obicei ţinute secret într-o zonă de luptă. Dezvăluirea lor, printr-o expunere neobişnuită în media, chiar dacă este vorba despre şeful forţelor armate, ar putea fi un boom de propagandă dacă oricare dintre aceşti soldaţi ar fi reţinuţi de un guvern ostil sau capturat de o grupare teroristă. Nu ar încăpea îndoială privind cine sunt şi ce fac”, a declarat el.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1