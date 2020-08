VIDEO Incendiile din California, dezlănţuite. Mii de oameni au fost evacuaţi şi sute de case distruse

Bilanţul este unul îngrijorător: vegetaţie distrusă, maşini şi case distruse de flăcări, incendiile afectând în prezent 48.500 de hectare în California, unele în apropiere de Los Angeles şi San Francisco.

Mii de persoane au fost evacuate la câţiva kilometri la nord şi sud de San Francisco şi aproape 30.000 de locuinţe nu au curent electric, iar guvernatorul Gavin Newsom a anunţat, marţi, stare de urgenţă pentru a "se asigura disponibilitatea de resurse vitale pentru a combate incendiile exacerbate de canicula istorică şi vânt".

Incendiile s-au înmulţit şi amplificat în ultimii ani în California, în parte din cauza schimbărilor climatice. Cel mai grav din istoria regiunii, Camp Fire, s-a produs în noiembrie 2018, în nordul statului, în urma căruia 86 de persoane au murit.

#HolserFire; Fire is now 1,200 plus acres. The temps have dropped which is adiding in direct line construction and backfiring operations. The fire is not predicted to make any major runs through the night. @VCFD @LACoFDPIO @LosPadresNF @CAL_FIRE @VCAirUnit pic.twitter.com/JgmBwD9tcI