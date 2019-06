VIDEO Trump, deranjat de şeful său de cabinet: „Dacă vrei să tuşeşti, părăseşte camera!“

În timp ce vorbea despre declaraţiile sale fiscale cu jurnalistul George Stephanopoulos, de la ABC News, liderul de la Casa Albă a întrerupt brusc interviul din cauza unui acces de tuse al şefului său interimar de cabinet, Mick Mulvaney.

Vizibil deranjat, preşedintele american i-a transmis lui Mulvaney că nu poate să facă acest lucru în timp ce el acordă un interviu.

„A tuşit în mijlocul răspunsului meu. Nu îmi place asta“, s-a revoltat Trump. „Dacă vrei să tuşeşti, părăseşte camera“, i-a transmis liderul de la Casa Albă.

În ceea ce priveşte declaraţiile sale fiscale, multimiliardarul newyorkez şi-a exprimat speranţa că vor fi făcute publice. Pe de altă parte, el i-a luat la rost pe democraţi, apreciind că cererea lor legată de declaraţiile sale fiscale este „o ruşine“.

Pres. Trump says he "might" turn over his "financial statement" to Congress.



"I hope they get it, because it's a fantastic financial statement," he tells @GStephanopoulos in the Oval Office.