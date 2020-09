VIDEO Alegeri SUA 2020. Donald Trump postează un clip trucat pentru a insinua că Joe Biden insultă poliţia. Reacţia Twitter

Locatarul Casei Albe a repostat pe contul său de Twitter, în mai multe rânduri, mesaje care conţin imagini trucate. El are peste 86 de abonaţi.

„Ce e asta?”, a scris preşedintele american, repostând un mesaj al contului parodic „The United Spot”, în care Joe Biden apare pe o scenă şi pune, pe telefonul său mobil, piesa „Fuck the police” a trupei de rap NWA.

Twitter a etichetat videoclipul drept „mesaj media manipulat”.

În versiunea originală a videoclipului, Joe Biden pune în realitate cântecul „Despacito”, după ce l-a prezentat pe scenă pe interpretul acestui hit, Luis Fonsi.

Donald Trump, care îşi face campanie electorală pe tema „legii şi ordinii”, îl acuză pe adversarul său democrat că nu susţine forţele de ordine.

„Dacă Biden câştigă (alegerile prezidenţiale din noiembrie), jefuitorii, anarhiştii şi incendiatorii drapelului câştigă”, repetă el pe estradele campaniei electorale.

Joe Biden has just ONE thing to say and it ain’t good. Listen to this pic.twitter.com/3nE1hHF1uS