Un politician republican apără interzicerea avorturilor în toate situaţiile. Dacă n-ar fi fost făcute violuri şi incesturi, ”ar mai exista cineva astăzi?”

”Ce s-ar întâmpla dacă am umbla prin toate lanţurile genealogice şi am scoate de acolo pe toţi cei care au fost produsul violului sau al incestului?”, a întrebat King la o întâlnire în Urbandale, Iowa. ”Ar mai exista vreo populaţie pe lume dacă am face asta? Gândiţi-vă la toate războaiele şi la toate violurile şi nenorocirile care au avut loc prin toate naţiunile globului – ştiu că nu pot spune că eu n-am fost rezultatul unor astfel de lucruri”.

Remarcile lui King au fost făcute în timp ce acesta încerca să apere măsuri complet restrictive asupra avorturilor, fără excepţii în cazuri de viol sau incest.

Reprezentatul republican, care a fost lăudat de preşedintele Trump, la un moment dat, drept potenţial ”cel mai conservator om din lume”, a iniţiat recent o propunere în Congresul american care i-ar transforma concepţiile profund conservatoare asupra avortului în lege. Propunerea a fost, însă, îngropată de liderii republicani.

În ciuda retragerii sprijinului din partea propriului partid, alegătorii din Iowa s-ar putea să-l trimită din nou în Congres, anul viitor, pe Steve King. Acesta se afla în campanie în circumscripţia electorală pe care o reprezintă la Washington, când remarcile despre avort l-au aruncat în mijlocul celei mai recente controverse din carieră.

”Nu este vina copilului pentru păcatele făcute de tatăl său sau de mama sa”, a mai adăugat el în discursul avut în faţa alegătorilor, conform Des Moines Register

Comentariile reprezentantului republican au fost condamnate imediat de mai multe personalităţi americane, inclusiv de candidaţii democraţi la preşedinţie. ”Te-ai gândi că este destul de uşor să te poziţionezi împotriva violului şi a incestului. Pe de altă parte, te-ai gândi şi că este destul de uşor să te poziţionezi împotriva naţionalismului alb. Acesta e doar un nou exemplu pentru care trebuie să existe un reprezentant sănătos din această circumscripţie”, a spus Pete Butigieg, tânărul primar al oraşului South Bend şi unul dintre favoriţii pentru obţinerea nominalizări democraţilor în alegerile din 2020.

În trecut, King s-a arătat sceptic faţă de ideea că ar putea să rezulte o sarcină în urma violului. După ce Todd Akin, un candidat pentru Senat, a spus în 2012 că ”dacă este cu adevărat viol, atunci corpul femeii are metodele lui prin care încearcă să închidă lucrurile acestea”, King a sugerat că Akin s-ar putea să aibă dreptate. În faţa criticilor venite atunci din toate părţile spectrului politic, King s-a apărat spunând că nu a afirmat vreodată şi nici nu crede ”că o femeie nu poate rămâne însărcinată în urma violului sau a incestului”.

”Naţionalişti albi, cei care cred în supremaţia albilor, civilizaţie albă – cum a ajuns acest limbaj să fie considerat ofensator?, a întrebat King retoric, într-un alt episod controversat din cariera sa care a avut loc în timpul unui interviu acordat publicaţiei New York Times în ianuarie. În urma valului de critici, inclusiv din propriul partid, liderii republicani l-au înlăturat atunci din toate funcţiile deţinute în comitetele din Camera Reprezentanţilor.

