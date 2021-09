Un medic care a recunoscut că a încălcat noua legislaţie din Texas cu privire la  avorturi, dat în judecată de doi americani „pro-alegere“

„Am acţionat pentru că aveam datoria să îngrijesc această pacientă, aşa cum fac cu toţi pacienţii, şi pentru că ea are dreptul fundamental de a primi aceste îngrijiri. Am fost pe deplin conştient că ar putea exista consecinţe juridice, dar am vrut să mă asigur că Texasul nu va reuşi să meargă mai departe cu această lege care este în mod flagrant neconstituţională”, a scris Alan Braid, care practică medicina de aproape 50 de ani.

În urma acestei declaraţii, a fost dat în judecată de doi foşti avocaţi din statele Arkansas şi Illinois, transmite Digi24.

Oscar Stilley, un fost avocat din Arkansas care execută o condamnare de 15 ani de închisoare la domiciliu pentru fraudă fiscală, a declarat că a decis să-l dea în judecată pe Braid după ce i-a citit articolul de opinie. El a spus că nu se opune avortului, dar că l-a dat în judecată pentru a obliga o instanţă să testeze legalitatea noii legislaţii, care încalcă drepturile constituţionale ale femeilor.

Un al doilea proces a fost intentat de Felipe Gomez, din Illinois, care s-a declarat „reclamant Pro Alegere” în proces şi a susţinut că legea este „ilegală, aşa cum a fost ea scrisă şi aplicată”.

Braid nu a făcut declaraţii în legătură cu aceste procese, primele după intrarea în vigoare a noii legi privind avorturile în Texas.

Noua legislaţie intrată în vigoare pe 1 septembrie, în Texas interzice avortul după ce se detectează bătăile inimii embrionului, la aproximativ şase săptămâni de sarcină, când majoritatea femeilor nu ştiu că sunt însărcinate. Legea nu prevede excepţie în caz de incest sau viol, ci doar în caz de urgenţă medicală.