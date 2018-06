Un caricaturist american susţine că a fost concediat, după 20 de ani de carieră, pentru că l-a ridiculizat pe Trump

Acesta crede că portretizările sale ce-l înfăţişează pe Donald Trump sunt, cel mai probabil, cauza concedierii sale.

„A suprima voci nu e bine, în nicio situaţie. Vrei să ai cât mai multe voci posibile, şi ei încep să aibă doar o singură voce a ziarului şi cred că asta se împotriveşte ideii de presă liberă-mai ales când închizi gura unui ziarist din cauza preşedintelui,” a declarat Rogers.

După ce a fost dat afară de la publicaţia unde a lucrat 20 de ani, Rogers l-a desenat pe Donald Trump dând mâna cu liderul nord-coreean Kim Jong-un şi spunând: „Eşti atât de talentat şi cetăţenii tăi te iubesc, ia uite cum zâmbesc!” Kim stă pe o grămadă de cranii umane.

Plecarea sa a stârnit revoltă în rândul fanilor, inclusiv a primarului oraşului Pittsburgh, Bill Peduto. Acesta a declarat: „Acţiunea de astăzi a conducerii publicaţiei Pittsburgh Post-Gazette de a-l concedia pe Rob Rogers, după ce a desenat o serie de caricaturi la adresa preşedintelui Trump, este dezamăgitoare şi trimite un mesaj greşit în legătură cu libertatea presei, într-o eră în care aceasta e atacată din toate părţile.”

Primarul a spus că îl cunoaşte pe Rogers de mult timp, dar acest lucru nu l-a împiedicat pe caricaturist să-l critice prin desenele sale.

„Acum este vremea ca presa liberă, apărată prin Constituţie-inclusiv critici precum Rob Rogers-să fie apreciată şi susţinută, nu dată afară pentru că şi-a făcut treaba. Această decizie, luată la o singură zi după ce preşedintele Statelor Unite a spus că mass-media este <<cel mai mare duşman al ţării noastre>>, impune un standard foarte scăzut în istoria de 232 de ani a ziarului,” a mai declarat Peduto.

Rogers a fost finalist al premiului Pulitzer din anul 1999, pentru desene care l-au vizat pe Bill Clinton, în special pentru scandalul Monica Lewinsky.

După ce a părăsit Post-Gazette, Rogers a scris un editorial pentru New York Times, cu titlul: „Am fost concediat pentru că l-am ridiculizat pe Trump.” Caricaturistul a scris: „Când am luat prânzul cu şeful meu, acum câteva luni, m-a anunţat că editorul ziarului consideră că un caricaturist este asemănător unui editorialist şi că părerile sale trebuie să reflecte filosofia ziarului. Lucrul ăsta a fost nou pentru mine. Eu am fost educat într-o tradiţie în care caricaturiştii sunt firele de tensiune ale unei publicaţii sau, cum a descris un coleg, „sursa constantă de iritare.”

Rogers a mai spus că în 1993, atunci când s-a angajat la Post-Gazette, ziarul era unul liberal, care reflecta înclinaţiile democrate ale oraşului. Atunci, ca şi acum, editorul său era John Robinson Block. Acesta a fost fotografiat dând mâna cu Hillary Clinton şi zâmbind alături de Trump, în avionul său privat.

Block nu a făcut niciun comentariu referitor la această situaţie, însă publicaţia a scris despre concediere.

Keith Burris, directorul editorial, a spus că lui Rogers i se oferise un nou contract şi că se căuta o „cale de mijloc”, însă caricaturistul nu a fost dispus să „coopereze”.

„Nu am spus niciodată că nu ar trebui să mai creeze caricaturi cu Trump sau că ar trebui să facă desene pro-Trump,” a adăugat Burris.

„Lucrurile s-au schimbat pentru mine încă din martie, când managementul a decis că desenele mele legate de preşedinte erau <<prea agresive>> şi că sunt <<obsedat de Trump>>,” a mai declarat Rogers.

După ce o serie de caricaturi care-l ironizau pe Trump au fost anulate luna aceasta, Rob Rogers a primit o listă cu noi condiţii legate de munca sa, care-i impiedicau libera exprimare. A refuzat să le accepte şi a fost concediat, susţine ziaristul.

„Ar trebui să fim câinele de pază, care să-l tragă la răspundere pe preşedinte. În cazul acesta, Post-Gazette îl acoperă pe preşedinte. Mă îngrijorează soarta celor care încă mai lucrează acolo, dar şi a cititorilor celui mai mare ziar din vestul Pennsylvaniei.”