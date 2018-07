Trump spune că vrea să se reîntâlnească cu Putin şi atacă presa: „Summitul cu Rusia a fost un mare succes, mai puţin pentru presa «Fake News»“

Preşedintele american se află sub focul criticilor, până în propria tabără, după întâlnirea faţă în faţă, în capitala finlandeză, unde şi-a multiplicat declaraţiile cel puţin conciliante faţă de omologul său.



La trei zile după această întâlnire, care l-a pus la cuţite cu agenţii americane de informaţii din cauza şovăielii sale pe tema amestecului rus în alegerile prezidenţiale din 2016, el nu reuşeşte să preia controlul.



”Summitul cu Rusia a fost un mare succes, mai puţin pentru marele inamic al poporului, presa «Fake News»”, a scris el pe Twitter joi, reluând o expresie deosebit de agresivă, pe care a folosit-o deja în 2017.



”Aştept cu nerăbdare a doua noastră întâlnire, pentru ca să putem începe să punem în aplicare unele dintre lucrurile despre care am discutat”, a adăugat el.



Citând de-a valma lupta împotriva terorismului, ”securitatea pentru Israel”, atacurile cibernetice, schimburile comerciale, Ucraina, pacea în Orientul Mijlociu sau Coreea de Nord, el a apreciat că aceste probleme ar putea ”să foe rezolvate toate”, chiar dacă unele soluţii sunt dificile.



Un fapt remarcabil - Putin a denunţat şi el, cu câteva ore mai devreme, criticile care-l vizează pe Trump, stigmatizând ”forţele” din Statele Unite ”pregătite să sacrifice relaţiile ruso-americane pentru a-şi atinge ambiţiile”.



Pledând în favoarea unei consolidări a contactelor între cele două mari puteri nucleare, liderul de la Kremlin a amintit că tratatul de reducere a numărului armelor nucleare încheiat între Rusia şi Statele Unite, New START, expiră în 20121.



”Dacă nu începem încă de astăzi, de acum (...) el va expira pur şi simplu, nu va mai exista”, a subliniat Putin.



DOUĂ ORE TETE-A-TETE



Întâlnirea sa tête-à-tête de aproximativ două ore cu Donald Trump, în absenţa consilierilor lor, face de-acum obiectul unor speculaţii intense. Unii aleşi au cerut ca interpreta lui Trump să fie audiată în Congres.



Preşedintele rus, care a catalogat luni discuţiile sale cu Donald Trump drept ”foarte reuşite şi foarte utile”, a dat asigurări că ei au început ”să se înţeleagă mai bine”, un ecou al declaraţiilor preşedintelui american.



”Ne-am înşeles foarte bine, ceea ce a deranjat cu adevărat multe persoane pline de ură, care voiau să vadă un meci de box”, a scris acesta din urmă pe Twitter.



Un fapt rar, directorul serviciilor naţionale americane de informaţii (DNI) Dan Coats a intervenit, imediat după conferinţa de presă comună a celor doi lideri, pentru a apăra munca echipelor sale, după declaraţii prin care Trump a pus la îndoială amestecul rus în alegerile americane, asupra cărora a revenit în parte între timp.



Potrivit unui sondaj CBS News publicat joi, doar o treime (32%) dintre americani aprobă felul în care Donald Trump a gestionat întâlnirea de la Helsinki. În tabăra republicană, însă, nivelul aprobării este de 68%.



În paralel, preşedintele american înfruntă altă polemică, după ce a catalogat Muntenegrul drept o ”ţară mică (...) cu oameni foarte puternici, foarte agresivi”.



Muntenegrul, care a aderat la NATO în primăvara lui 2017, spre marea nemulţumire a Rusiei, i-a răspuns afirmând că ţara contribuie ”la pace şi stabilitate, nu doar pe continentul european, ci în întreaga lume”.



Podgoriţa a subliniat a subliniat mai ales că face acest lucru ”alături de militari americani în Afganistan”.



”Atacând Muntenegrul şi punându-ne la îndoială obligaţiile în cadrul NATO, preşedintele american face exact jocul lui Putin”, a deplâns, la rândul său, senatorul republican John McCain.