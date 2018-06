Trump semnează un decret prezindenţial prin care pune capăt despărţirii familiilor de migranţi la frontieră

”Acest lucru este deosebit de important pentru mine (...). Nouă nu ne place să vedem familii despărţite”, a declarat el semnând decretul în Biroul Oval, la câteva ore după ce a anunţat, într-o spectaculoasă răsturnare, că va pune capăt acestei practici, în urma căreia a fost vizat de o avalanşă de critici - inclusiv în interiorul taberei sale.

SPECIAL REPORT: President Trump signs executive order ending family separation policy, says it's about "keeping families together." https://t.co/uVatuft6AN pic.twitter.com/bWjs0aKzWZ