Trump riscă să fie dat în judecată de Rolling Stones, pentru că le foloseşte fără drept muzica în campania electorală

The Rolling Stones l-a avertizat pe Trump într-un comunicat emis de echipa de avocaţi a trupei. Ei au transmis că lucrează cu organizaţia BMI (Broadcast Music, Inc.) pentru a opri folosirea neautorizată a muzicii grupului, scrie BBC

Echipa de campanie a lui Trump a utilizat piesa „You Can't Always Get What You Want” la mitingul de săptămâna trecută din Tulsa (Oklahoma). Acelaşi cântec a fost folosit şi în campania din 2016.

„The Rolling Stones nu îl susţine pe Donald Trump”, a scris trupa în urmă cu patru ani.

În comunicatul de sâmbătă, reprezentanţii grupului au spus că sunt necesare „măsuri suplimentare” pentru a-l opri pe Trump să folosească materiale The Rolling Stones în viitoarea campanie, având în vedere că anterioarele „directive de întrerupere şi încetare” au fost ignorate.

Aparent, BMI a notificat echipa lui Donald Trump în numele trupei că folosirea cântecului fără permisiune va însemna o încălcare a drepturilor de autor şi va fi subiectul unei acţiuni legale.

Şi familia muzicianului american Tom Petty, care a murit în 2017, la vârsta de 66 de ani, a emis un ordin de restricţie pentru campania lui Trump, pentru folosirea neautorizată a piesei „I Won't Back Down” la mitingul din Tulsa.

Într-un comunicat publicat pe Twitter, familia a transmis că artistul „nu ar fi vrut vreodată ca unul dintre cântecele lui să fie folosit într-o campanie de ură”.

Campania va continua până în luna noiembrie. Republicanul Donald Trump se pregăteşte să îl înfrunte pe democratul Joe Biden.