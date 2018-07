Trump recunoaşte amestecul Rusiei în alegerile prezidenţiale din 2016

Locatarul Casei Albe a revenit asupra declaraţiilor sale, considerate prea conciliante faţă de liderul de la Kremlin.

El a spus că s-a exprimat prost la Helsinki, atunci când a declarat că nu are vreun motiv să nu creadă dezminţirile lui Putin cu privire la amestecul Moscovei în alegerile americane.

”Am acceptat concluziile serviciilor noastre de informaţii potrivit cărora Rusia s-a amestecat în alegerile din 2016”, a declarat Trump, insistând asupra ”respectului” său faţă de agenţiile federale.

Acest amestec al Moscovei ”nu a avut niciun impact” asupra rezultatului scrutinului, în care miliardarul republican a obţinut o victorie, a adăugat Trump.



Şeful statului american a declarat că a spus o frază-cheie în conferinţa sa de presă, uitând să pună particula negativă, ceea ce a dat un sens opus mesajului său.

Trump a spus, luni, la Helsinki, ”nu văd niciun motiv ca Rusia să fie (cea care a procedat la acest amestec)”.

Marţi el a dat asigurări că voia de fapt să spună aşa: ”Nu văd niciun motiv ca Rusia să nu fie (cea care a procedat la acest amstec)”.



