Trump recunoaşte că a aflat despre situaţia din provincia siriană Idlib din „falimentarul New York Times“

"Eram la un miting cu mulţi susţinători şi o femeie s-a ridicat şi a spus că "există o provincie din Siria cu trei milioane de oameni chiar acum. Iranienii, ruşii şi sirienii încercuiesc acea provincie şi îmi vor ucide sora şi vor ucide milioane de oameni pentru a scăpa de 25.000 sau 30.000 de terorişti"", şi-a amintit preşedintele. "Am spus că nu se va întâmpla aşa ceva. Nu auzisem de provincia Idlib. M-am întors de acolo şi am luat "New York Times"-ul falimentar şi l-am deschis (...) nu pe prima pagina, dar era acolo un articol foarte mare şi am spus "ooo! e la fel ca povestea pe care mi-a spus-o femeia" şi mi s-a părut greu de crezut şi am zis "cum, de ce ar face cineva aşa ceva?"".

Potrivit preşedintelui, articolul arăta că ofensiva din Idlib ar putea începe chiar a doua zi, aşa că a scris pe Twitter şi a dat ordine echipei sale, inclusiv secretarului de stat Mike Pompeo şi consilierului pentru securitate naţională John Bolton "să nu permită să se întâmple asta".

"Nimeni n-o să-mi recunoască meritul, dar e OK fiindcă oamenii ştiu, dar mi-au mulţumit mai mulţi sirieni pentru asta. (...) Am ieşit cu asta cam acum patru săptămâni", a mai spus Trump.

Trump a scris pe Twitter pe 4 septembrie un mesaj prin care a avertizat Siria, Rusia şi Iranul că dacă ar declanşa un asalt în Idlib ar face "o mare greşeală umanitară dacă ar participa la această tragedie umană potenţială".

În provincia siriană Idlib, potrivit ONU, trăiesc în prezent aproape trei milioane de oameni şi câteva mii de luptători islamişti.