Trump ar putea impune carantină în statul New York. Guvernatorul ridică din umeri: N-am discutat nimic

"Vreau să fie în carantină pentru că este un focar", a declarat el reporterilor sâmbătă. "Mă gândesc la asta".

Declaraţia sa a fost făcută în contextul în care numărul mbolnăvirilor în stat este de peste 52.000, cu cel puţin 728 de decese.

Statul New York are cel mai mare număr de cazuri de Covid-19 din SUA.





Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a spus că nu a discutat asemenea măsuri cu preşedintele american.





„Nu am vorbit cu el despre vreo carantină. Nici măcar nu am idee ce ar însemna asta. Nu am discutat despre aşa ceva”, a spus acesta.





„Am senzaţia că o mare parte din cifrele vehiculate în unele locuri sunt mai mari decât o să fie cazul. Nu pot crede că veţi avea nevoie de 40.000 sau 30.000 de ventilatoare. Dacă mergi în spitalele mari, afli că au două ventilatoare. Şi deodată întreabă: putem comanda 30.000 de ventilatoate”, a spus Trump într-un interviu.