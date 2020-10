Trump ar putea fi externat luni, conform medicilor. Liderul SUA a început tratamentul cu dexametazonă şi a primit oxigen suplimentar o oră

“Pe parcursul bolii, preşedintele a avut două episoade trecătoare de scădere a saturaţiei de oxigen. Am discutat motivele acestor scăderi şi despre dacă este cazul să intervenim. A început tratamentul cu dexametazonă. Joi dimineaţa, de când am plecat de la patul preşedintelui, prezenta doar simptome uşoare şi nivelul oxigenului era în jur de 90%. Vineri târziu, când m-a reîntors, preşedintele avea febră ridicată şi nivelul oxigenului scădea sub 94%.

Având în vedere aceste două aspecte am fost îngrijorat asupra unor posibile progresii ale bolii. Am recomandat ca preşedintelui să îi fie dat oxigen suplimentar pentru a vedea cum reacţionează. Preşedintele a spus hotărât că nu are nevoie, că nu are probleme cu respiraţia, că era obosit, avea febră şi cam atât.

După un minut, cu doar doi litri, aveam nivelul oxigenului din nou la 94%. A stat pe oxigen suplimentar în jur de o oră. Mai târziu în cursul acelei zilei, când echipa medicală a fost alături de el, preşedintele se ridicase din pat şi se mişca în reşedinţa sa, prezentând doar simptome uşoare. În ciuda acestei stări bune, toată lumea a fost de acord ca preşedintele să fie mutat la Spitalul Walter Reed pentru monitorizare”, a explicat Sean Conley, medicul de la Casa Albă.

Conley a insistat că Trump a primit oxigen suplimentar doar vineri dimineaţă. “Ieri a mai fost un episod când a scăzut la 93% şi simţea că nu îşi poate trage suflul. Am monitorizat situaţia şi nivelul a crescut din nou, dar am decis să începem tratamentul cu dexametazonă, am cântărit efectele benefice în raport cu riscurile şi am luat această decizie. Singurul oxigen suplimentar care i-a fost dat a fost în acea vineri dimineaţă. Preşedintele nu primeşte oxigen suplimentar în acest moment”.

„Monitorizăm semnele de pneumonie”

Întrebat dacă sunt semne de pneumonie sau sunt plămânii afectaţi, Conley a răspuns: “Da, monitorizăm aceste semne. Au fost descoperite semne obişnuite în astfel de situaţie, dar nimic care să ne îngrijoreze din punct de vedere clinic”.

Sean Conley a declarat că nivelul de oxigen al preşedintelui a scăzut sub 90%, dar niciodată în jurul a 80%. “Ca la fiecare pacient am făcut test privind volumul de aer în plămâni, spirometrie, şi a ieşit foarte bun. I-am spus – vedeţi ce puteţi face şi a ieşit peste 2.500 mililitri aerul suflat. Preşedintele s-a descurcat foarte bine”.

Întrebat de ce în urmă cu o zi nu a spus că preşedintelui Trump i-a fost administrat oxigen, Conley a răspuns: “E o întrebare foarte bună. Am încercat să reflect atitudinea pozitivă pe care echipa şi preşedintelui au dorit să o aibă în perioada bolii. Nu am vrut să dau nicio informaţie care ar fi putut să ducă evoluţia bolii într-o altă direcţie. Procedând astfel a părut că vrem să ascundem ceva, ceea ce nu este adevărat. Adevărul este că preşedintele se simte foarte bine, răspunde la tratament şi dacă totul continuă să decurgă bine, vom începe procedura de externare înapoi la Casa Albă”.

Brian Garibaldi a declarat că Donald Trump se simte bine şi că dacă se continua să se simtă astfel ar putea fi externat luni. “Este activ. Planul nostru astăzi este să ne asigurăm că mănâncă şi consumă lichide şi că stă în picioare cât se poate de mult. Dacă va continua să arate şi să se simtă la fel de bine ca astăzi, speranţa noastră este să planificăm externarea sa mâine la Casa Albă, unde îşi poate continua tratamentul”, a explicat Garibaldi.

Sâmbătă seară, Donald Trump a publicat un mesaj video de 4 minute în care spune că se "simte bine", soţia sa Melania se simte bine şi următoarele zile vor reprezenta "adevăratul test" după ce a fost internat în spital cu Covid-19.